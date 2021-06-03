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Erzurumlu hafızlar e-twınnıng'de kodlama öğreniyor

İHA

Erzurumlu hafızlar e-twınnıng'de kodlama öğreniyor

Bilişim teknolojileri son yıllarda hemen hemen herkes için hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bilişim teknolojilerinin kullanımı, 34 yaşlarındaki çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir aralığa yayılıyor. Teknolojiyi sadece tüketmek yerine teknoloji üretmeye dikkat çekmek için ülkemizin 10 farklı şehrinden eTwinning yoluyla bir araya gelen 10 öğretmen, Adım Adım Scratch isimli bir projeyi hayata geçirdi.
Projeye Konya/Selçuklu Erdem Bayazıt Ortaokulu (Mustafa Demirel), Eskişehir/Tepebaşı Mustafa Kemal Ortaokulu (Şerife Bıyıklı), Erzurum/Yakutiye Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu (Esranur Uğurlu), Hatay/Payas Yunus Emre Ortaokulu (Leyla Durakçı), Burdur/Gölhisar Cumhuriyet Ortaokulu (Hatice Oral), Kırşehir/Çiçekdağı Şehit Öğretmen Bayram Tekin Ortaokulu (Tuğba AZİZ), Sakarya/Erenle Mehmet Gölhan Ortaokulu (Pınar Kazancı), Muş/Merkez Mehmet Zafer Çağlayan Ortaokulu (Hatice Koçpınar), Çankırı/Merkez Yunus Emre Ortaokulu (İlknur Araç), Samsun/İlkadım Ahmet Sarı Ortaokulu (Buket İstekli) okullarından öğretmenlerin rehberliğinde katılan öğrenciler bu proje ile kodlama dünyasına giriş yaptı.
Scratch ile kodlama öğrenen çocukların problem çözme, algoritma oluşturma, sebep sonuç ilişkisi kurma ve tasarım gibi alanlarda yeterlilikleri gelişiyor. Projeye katılan öğrenciler blok kodlama aracı olan Scratch ile kendi etkileşimli hikâyelerini, oyunlarını, animasyonlarını yaptılar.
Projede öğrenciler Scratch ara yüzünü ve kullanımını, kod bloklarıyla algoritma oluşturmayı çeşitli etkinliklerle öğrendiler. Kendileri gibi kodlamaya merak duyanlar için kod bloklarının anlatıldığı bir online kitap oluşturdular. Hep beraber ortak bir platformda bir oyun kodladılar. Öğrenciler bu projeyle Scrtach ile kod yazmanın yanında, çeşitli web 2.0 araçlarını öğrenme ve kullanma imkânına da sahip oldular. Projenin her aşamasında eğlenerek öğrenen ve üreten bu ekip okullarında kodlamaya dikkat çekmeyi başardılar.
Adım Adım Scratch projesi her hafta yapılan dersler ve öğrencilerin ürettikleri etkinliklerle iki aylık çalışması başarıyla tamamlandı. Çalışma sonunda öğrencilere katılım belgeleri düzenlendi.
Ayrıca yapılan çalışmaların bir araya toplandığı https://adimadimscratch.com/ adresiyle de bir web sitesi herkesin hizmetine sunuldu.

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