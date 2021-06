Erzurum, curlingde 2 şampiyonaya ev sahipliği yapacak

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM, 5-8 Ağustos Uluslararası Curling Turnuvası'na ve 1-16 Ekim tarihleri arasında da olimpiyat ön elemeleri müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Erzurum Valiliği öncülüğünde Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) desteğiyle Türkiye Curling Federasyonu tarafından organize edilecek Uluslararası Curling Turnuvası'nın protokolü, valilik toplantı salonunda imzalandı. KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin'in katıldığı programda konuşan Vali Okay Memiş, Erzurum'da ağustos ve ekim aylarında curling sporunda önemli müsabakaların yapılacağını bildirdi.

Erzurum'un kış sporlarında Türkiye'de bir numara olduğunu belirten Vali Memiş, "2011'de gerçekleştirilen UNIVERSIADE Oyunları'ndan dolayı devletimiz bugünkü tesisleri ilimize kazandırmış durumda. Bize düşen görev bu tesisleri kullanmak. İlimiz 2000 rakıma kurulmuş muhteşem bir coğrafya. Yazın Antalya, Bodrum neyse, kış mevsiminin Antalya, Bodrum'u da Erzurum Palandöken. Bunu kabul etmek lazım. Pandemiye rağmen dolu dolu bir sezon yaşadık. Erzurum olarak bütün bu organizasyonlara talibiz. Uluslararası bütün organizasyonlara talibiz" diye konuştu.

PANDEMİ SEBEBİYLE İPTAL EDİLDİ

Erzurum'da geçtiğimiz Aralık ayında planlanan Dünya Curling Şampiyonası'nın pandemi sebebiyle iptal edildiğini söyleyen Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Dünya Curling Federasyonu'nun 3 önemli müsabakayı Türkiye'de düzenleme sözü verdiğini kaydetti. 1-16 Ekim 2021 tarihlerinde 34 ülkeden sporcuların katılımıyla olimpiyat elemelerinin Erzurum'da yapılacağını kaydeden Şebin, "Bu kış sporlarında bu seviyede en üst segment olan bir müsabaka Türkiye'de ilk kez yapılıyor" dedi.

AĞUSTOSTA HAZIRLIK TURNUVASI

KUDAKA ile birlikte Erzurum'da ağustos ayında uluslararası turnuva planladıklarını kaydeden Şebin, şunları söyledi:

"Kalkınma ajansıyla birlikte bir uluslararası hazırlık turnuvası yapmayı planladık. Dünya Curling Federasyonu sitesinde bu turnuvanın bilgileri dolaşıyor. Bu üye dünya ülkelerine de gönderiliyor. Biz de bu turnuvayla ilgili sitemizi hazırladık. Erzurum'un tarihi, kültürel zenginliğinin yanı sıra sağlık sektöründen ulaşıma kadar bütün bilgileri buraya aktardık. Amacımız bu organizasyonu yaparken ilimizi de tanıtmaktır. UNIVERSIADE'den sonra biz tekrar bu noktada fırsatı yakalayıp Erzurum'u ön plana çıkarma noktasında bir organizasyon gerçekleştireceğiz."

15 ÜLKEDEN 120 SPORCU

Erzurum'da 5-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Curling Turnuvası'na 15 ülkeden 120 civarında sporcunun katılacağı bilgisini veren KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzurum ve ülkenin tanıtımı için ciddi bir organizasyon olacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından Vali Okay Memiş, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, turnuva protokolünü imzaladı. Başkan Şebin, turnuva anısına Vali Memiş'e curling maketi ve forma hediye etti.

GELENEKSEL HALE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Uluslararası Curling Turnuvası'na Rusya, Estonya, Macaristan, Almanya, Kazakistan, Katar, Afganistan, İsveç, İsviçre, İtalya, Ukrayna ve Finlandiya'dan sporcuların katılması bekleniyor. Erzurum'da düzenlenecek ilk turnuvanın geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıya katılanlar

-Vali Okay Memiş'in konuşması

-Federasyon Başkanı Şebin'in konuşması

-KUDAKA Genel Sekreteri Güven'in konuşması

-Protokol imzalanması

-Valiye hediye verilmesiDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-06-03 16:19:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.