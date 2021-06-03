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Dünyanın gözü bu yaz Erzurum’da olacak Kış sporlarının gözde turnuvası yazın sıcağında Erzurum’da yapılacak Dünya Curling Turu (World Curling Tour), Ağustos ayında Erzurum’da

İHA

Dünyanın gözü bu yaz Erzurum’da olacak Kış sporlarının gözde turnuvası yazın sıcağında Erzurum’da yapılacak Dünya Curling Turu (World Curling Tour), Ağustos ayında Erzurum’da

Dünyanın en iyi ülkelerinin yarıştığı ve en prestijli kış turnuvalarından biri olarak kabul edilen Dünya Curling Turu (World Curling Tour), ağustos ayında Erzurum’da düzenlenecek. Yazın sıcağında gerçekleşecek olan turnuvaya yaklaşık 15 ülkenin ve 120’ye yakın sporcunun katılması bekleniyor.
Erzurum, Dünya Curling Federasyonu tarafından organize edilen Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Türkiye Curling Federasyonu tarafından desteklenen Dünya Curling Turu'na ev sahipliği yapacak. Turnuva, Dünya Curling Federasyonu tarafından kabul edilen dünyanın en iyi ülke takımlarının yarıştığı, birçok etaptan oluşan organizasyon olarak biliniyor. 58 Ağustos tarihleri arasında Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenecek ve 4 gün sürecek turnuvaya 15 ülkeden yaklaşık 120 sporcunun katılımı bekleniyor.
Ayrıca geçtiğimiz yıl aralık ayında korona virüs nedeniyle iptal edilen 2022 Dünya Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde olimpiyatlara gidecek takımları belirleyecek Olimpiyat Ön Eleme Yarışmaları, 0116 Ekim tarihleri arasında Erzurum Curling Salonu'nda düzenlenecek.
Türkiye erkek, kadın ve karışık çiftler milli takım sporcularının da yarışacağı müsabakalar sonunda erkek ve kadınlar kategorisinde ilk 2 sırada yer alan takımlar ile karışık çiftler kategorisinde ilk 3 sırada bulunan takımlar, olimpiyat elemelerine katılmaya hak kazanacaklar. Dünya Curling Federasyonu tarafından organize edilecek müsabakalara yaklaşık 25 ülkeden 250 sporcu, 30 antrenör, 30 takım yetkilisi ve 20 hakemin katılması bekleniyor.
Her iki yarışma için Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında Erzurum Valilik Toplantı Salonu'nda Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Türkiye Curling Federasyonu tarafından protokol imzalandı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade ederek, "Erzurum kış turizmi denince akla gelen şehirlerden birisidir. Kışın yanı sıra yazın da organizeler yapılacak, şehrin tanıtımı ön plana çıkacak. Bunlara bir örnek verirsek, yazın ortasında şehrimizde organizesi planlanan Uluslararası Curling Turnuvası'dır. Bu sene Erzurum şehri olarak uluslararası bir organizasyona imza atacağız. İlk etapta başvuru olarak 10 ülke istekte bulunmuştu, bu sayı daha sonra 34 ülkeye kadar çıktı. Dünya’da ve Türkiye’de tesisler bakımından en ileri derecede tesislere sahibiz. Curling'de dereceye giren sporcularımızın çoğunluğu Erzurumlu" dedi.
Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Dr. Kenan Şebin ise turnuvaya yoğun ilgi olduğunu kaydederek, "Aralık ayında Erzurum’da organize edilen bir programımız vardı. Malum pandemiden dolayı iptal oldu. Bu organizenin yerine Dünya Curling Federasyonu, ekim ayında organize edilecek olan 3 müsabaka verdi. Bu organizasyon yaklaşık olarak 16 gün sürecek. Bu organizenin yapılmasının öncesinde gerçekleşecek organizasyon, Erzurum’u tanıtım amaçlı olacak. Bu turnuvanın her yıl geleneksel hale gelmesi amaçlandı. Dünyada birçok ülkede turnuvalar yapılmaya başlandı. Bu organizelere sınırlı sayıda katılım oluyor. Yapılacak bu organize 4 gün ile sınırlandırıldı. Ülkelerden katılım olursa bu takımların sınırlandırılmasını 15 ülke ile yapabiliriz. Bir takım olarak düşünülürse asıl sporcusu, yedek sporcusu, antrenörü, yöneticisi ve bunu da kadın ve erkek olarak sayı olarak düşünülürse bir takım 10 sporcuyu buluyor, bunu da gelen ülke sayısı 15 dersek ve bunu da ikiyle çarparsak yaklaşık olarak 150 kişinin gelmesi bekleniyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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