Engerek yılanlarının dansı

Erzurum'un Olur Çataksu köyünde, bir kişi, yılanların dansını görüntüledi.

Engin Atmaca, Çataksu köyünde tarlasını sulamaktan gelirken yol ortasında danseden iki engerek yılanını görüntüledi. Engin Atmaca, “Geçen gün yukardan tarla sulamaktan geliyordum burada iki tane engerek yılanı denk geldi. Koşarak arabamdan cep telefonumu aldım çekmeye başladım yaklaşık 20 dakika boyunca dans ettiler. Daha sonra yoldan çıkmayınca arabayla seslendim yolu açsınlar da geçeyim diye bekledim daha sonra ayrılıp dikenlerin içine gittiler, ben de geçtim yoluma devam ettim. Ama çok güzel görüntülerdi” dedi.

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