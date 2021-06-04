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Aydemir ihracattaki artışı yorumladı Aydemir: ‘Z Kuşağı bizim için Selçuk Bayraktar’dır’ ‘Aydemir: ‘Üretirseniz ihraç edersiniz’ Aydemir’den Muhammed Ali’ye vefa

İHA

Aydemir ihracattaki artışı yorumladı Aydemir: ‘Z Kuşağı bizim için Selçuk Bayraktar’dır’ ‘Aydemir: ‘Üretirseniz ihraç edersiniz’ Aydemir’den Muhammed Ali’ye vefa

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ihracat rakamlarının, büyüme oranlarının ne kadar sahici olduğunu, gerçekleri ifade ettiğini orta koyduğunu söyledi.
Aydemir’in Gündeminde Ekonomi Vardı
Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamalarını anımsatarak, "Mayıs ayında gerçekleşen ihracat rakamları zirve ifade eden rakamlar oldu. Bundan dolayı bir büyük memnuniyetimiz var. Yüzde 65,5 gibi bir artış söz konusu oluyor ve bu 2022 yılı için hedeflediğimiz ihracat rakamlarını 2021'de aşacağımızı gösteriyor. Yani 200 milyarın üzerinde bir ihracat rakamına ulaşacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.
‘Üretirseniz ihraç edersiniz’
İhracat odaklı ekonomi değerlendirmesinde, "Üretirseniz ihraç edersiniz. İçeride bir imalatınız, malınız, hizmetiniz varsa ihraç edersiniz" diyen Milletvekili Aydemir, bütün bunlar geçerli olduğu için ihracatın mayıs ayında böylesine doruk noktalara ulaştığını, arttığını söyledi.
Aydemir’den Büyüme Rakamları Hatırlatması
Bunların, muhalefetin her gün "bittik, öldük, yok olduk" sözlerinin ters yüz edildiğinin göstergesi olduğunu dile getiren Aydemir, "Büyüme rakamlarına dönük yaptıkları tenkitlerin doğru olmadığını gösteriyor. İhracat rakamları büyüme oranımızın ne kadar sahici olduğunu, gerçekleri ifade ettiğini orta yere koyuyor." diye konuştu.
‘Z kuşağı bizim için Selçuk Bayraktar’dır’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Z kuşağına ilişkin sözlerini hatırlatan Milletvekili Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, kuşakları milletimizin esaslı parçaları olarak görüyoruz ve bunları alfabenin herhangi bir harfiyle tariflendirmeyi de abesle iştigal buluyoruz. Z kuşağı dediğiniz bizim için Selçuk Bayraktar'dır. Z kuşağı dediğiniz çağın ebabil kuşlarını hayata yansıtan ve insanlık düşmanlarının üzerine o gün ebabil kuşlarıyla yönelen yok etme yaklaşımını bugün Selçuk Bayraktar gibi bayrak bir ismin inşa ettiği insansız hava uçaklarıyla, hava araçlarıyla, insansız silahlı hava araçlarıyla hayata geçiriyoruz ve bunu dünyaya örnek halde yansıtıyoruz. Bizim kuşağımız budur. Yani onların Z kuşağı diye hayal ettiklerini biz hayata geçirdiğimiz, üretilen ve milletimizi, ülkemizi zirvelere taşıyan kuşaklarla ifade ediyoruz. Göremezler onlar. Akılları, hayalleri almaz bu dediğim şeyi. Bundan dolayı bunların Z kuşağı diye hayal ettikleri yani 'bunlar Z kuşağı ile yok olacaklar, onları götürecekler' dedikleriyle biz ihya oluyoruz."
‘Muhalefetin reseptörleri açık değil’
İktidarları döneminde "şehri imar ederken nesli de ihya etmeyi" amaçladıklarını vurgulayan Milletvekili Aydemir, "Gençliği, ilimle, irfanla, bilgiyle donanmalarını sağladık. Onun için de geldiğimiz nokta Selçuk Bayraktarvari gençlerimizin sayısının arttığını gösteriyor. Bunlarla beraber ülkemiz çok daha ferah zeminlere taşınıyor. Bunu bugünkü muhalefet anlayışı anlayamaz. Çünkü onların reseptörleri açık değil. Onların zihin haritaları öylesine berbat olumsuzlukla kuşanmış ki şu dediğim hale mümkün değil, akılları ermez." dedi.
‘Muhammed Ali İslam Aleminin iftiharı’
Milletvekili Aydemir, basın toplantısının son bölümünde 3 Haziran 2016’da vefat eden Muhammed Ali’yi ‘Muhammed ali baş tacımız’ sözleriyle anarak, ‘İslam aleminin medarı iftiharı Muhammed Ali’yi irtihal yıldönümünde rahmetle minnetle anıyoruz. Müslüman dimağı dünya durdukça O’nu minnetle, hürmetle yad edecek. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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