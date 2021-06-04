Oğlu traktörle kaza yaptı, kaskodan parasını alamıyor

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde sigorta mağduru olan aile zor günler geçiriyor.

Erzurum’un Şenkaya ilçesi Oyuktaş Mahallesi’nde ikamet eden Muhittin Şimşek (56) banka kredisi kullanarak traktör aldı. Traktörün taksitlerini aksatmadan öderken traktörün daha ödenmemiş üç taksiti kalmışken oğlu Ferhat Şimşek, 29 iki yıl önce traktörle şarampole yuvarlanarak kaza yaptı. Kaza sonrası hastanede tedavisinin ardından taburcu olan Şimşek, kasko işlemleri için müracaat etti. Kaza yerine gelen ekspertiz olay yeri jandarma tutanaklarını, şahit ifadelerini aldı. Daha sonra kaskodan gelen raporda Muhittin Şimşek’in yüzde 91 görme engelli olan oğlu Fırat Şimşek’in kullandığı için kasko ödemesi yapılmayacağı bildirildi. Rapor karşısında şaşkına dönen Muhittin Şimşek ve ailesi kazanın olduğu gün görme engelli oğluyla bayram öncesi evlerinin ihtiyaçlarını almak için Şenkaya ilçesine gittiğini ve kamera kayıtları ile ispat etmelerine rağmen kaskodan yararlanamadıklarını söyledi.

Bir yıl önce sigorta şirketini mahkemeye veren Muhittin Şimşek, “Henüz tarafıma verilmiş bir cevap yok” dedi.

İki yıldır mağdur olan Çiftçi Muhittin Şimşek, “İki yıl önce oğlum Ferhat Şimşek (24) tarlaya giderken traktörle şarampole yuvarlanarak kaza yaptı ama sigorta şirketi yüzde 91 görme engelli olan oğlu Fırat Şimşek’in kullandığını öne sürerek hiçbir ödeme yapmadı” dedi.

Görme engelli olan Fırat Şimşek ise “Kaza günü ben babamla Şenkaya ilçe merkezine gitmiştim. Engelli maaşımı almaya kazayı Şenkaya da haber aldık. Bizi de Şenkaya Belediyesinin Zabıta ekipleri araçlarıyla kaza mahalline getirdiler. Geldiğimizde jandarma ve ambulans kaza yerindeydiler kazadan 15 gün sonra köye gelen bilirkişiler ‘kazada sürücü değişikliğine gidildiğini o yüzden hasar karşılamayacağız’ dediler bana iftira attılar. Yüzde 91 oranında görme engelli raporum var. Buraya gelen bilirkişi ekipleri benim traktörü kullandığımı iddia ederek öyle bir beyanda bulunmuşlar. Benim traktör kullanma gibi bir şansım yok, görme engelliyim, nasıl traktör süreyim. Bu iftirayı bana atanlara hakkımı helal etmiyorum, hakkımı da alacağım” dedi.

Oyuktaş Mahalle Muhtarı Sinan Öztürk ise “Çiftçimiz Muhittin Şimşek oğlu Ferhat Şimşek traktörle kaza yaptı bir yıldır mağduriyeti bir türlü giderilmedi. Sigorta şirketinin yanlıştan dönüp çiftçimizin mağduriyetini gidermesini istiyoruz” dedi.

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