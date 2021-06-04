Oltu’da öğretmenlerden müzik ziyafeti

Oltu Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme İsteği Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği dinletisi düzenlendi.

Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Her gönül bir sevda her türkü bir öykü taşır” adlı Türk Halk Müziği dinletisi Oltu Mehmet Akif Ortaokulu gösteri salonunda gerçekleştirildi.

Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyer öğrencilerinden Zehra Azra Taştekin tarafından “Fikrimin ince gülü” adlı şarkıyı kemanla çaldı. Yine kursiyerlerden olan İkra Koçoğlu ise piyanoda Ağaç kakan ve Best eserlerini çalarak salondakilerin beğenilerini kazandılar.

Programda daha sonra Oltu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Müzik Öğretmeni Serhat Koçoğlu, Bağlama ve Gitarda Oltu Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Hilmi Tonguç, Beyaz Klavyede Oltu Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü müzik öğretmeni Usta öğretici Mehmet Yıldız, Kemanda Oltu Mehmet Akif Ortaokulu Müzik Öğreteni Ebru Koçoğlu birbirinden güzel şarkılar seslendirdiler.

Programa Oltu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, Oltu Halk Eğitim Müdürü Cemal Tanrıveri ve Okul müdürleri katıldı.

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