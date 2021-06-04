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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı

DHA

Ayvalı Barajı'nın suları çekildi; evler gün yüzüne çıktı


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'daki Ayvalı Barajı'nda, su seviyesi son yılların en düşük seviyesini gördü. Doluluk oranının yüzde 66,28'e gerilediği baraj gölünde, su altında kalan evler ve karayolu gün yüzüne çıktı.
Arazisinin yüzde 15,17'sinde tarım yapılan Erzurum, kurak geçen nisan ayından sonra mayıs ayında da beklenen yağışı alamadı. Mayıs ayında metrekareye ortalama 72 kilogram yağış düşen kente, bu yıl 10 kilogram yağış düştü. Son yılların en kurak günlerini yaşayan kent ve çevresinde bulunan birçok nehir ve göl kurudu. Barajlardaki su seviyelerinde de önemli miktarda düşüş yaşandı. Su seviyesi azalan barajlardan biri de Oltu ilçesindeki Oltu Çayı üzerine 2011 yılında kurulan kentin ikinci büyük enerji santraline sahip Ayvalı Barajı oldu. Su altında kalan Ormanağzu köyü Sevker Mahallesi'ndeki evler gün yüzüne çıktı. Yetkililer, barajın geçen yılın aynı döneminde yüzde 90,42 olan doluluk oranının yüzde 66,28'e gerilediğini açıkladı.
Bölgede fotoğraf çekimleri yapan gazeteci Öztürk Akkök, "Yol bitti diye bir deyim vardır. Şimdi burada da su bitmiş. Burası bir baraj. Akan suyu depolamak amacıyla yapılmış, ama şimdi bakıyorsunuz ortada su kalmamış. İnanılır gibi değil. Asıl işin vahim tarafı Erzurum'da yazın başlangıcındayız. Haziran'a yeni girdik. Önümüzde daha temmuz, ağustos, eylül var ve su yok. Suyun altındaki evler gün yüzüne çıkmış. Kayalardaki izlere bakılırsa burada kısa bir süre öncesine kadar 8 -10 metre yüksekliğinde su varmış" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-06-04 10:49:44

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