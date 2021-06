Amatör Futbolcular Derneği’nden Taşkesenligil’e ziyaret

Ali Koç her şeyi anlattı!

Türkiye Amatör Futbolcular Derneği Erzurum Şube Başkanlığı Yönetimi Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek 3 Temmuz Stadı’nda başlayan inşaat ve zemin yenileme çalışmaları hakkında istişare ettiler.

Türkiye Amatör Futbolcular Derneği Erzurum Şube Başkanlığı yönetimi Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret ederek 3 Temmuz Stadı’nda yeni yapılacak olan kulüp hizmet binaları ve saha zeminini yenileme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Amatör Futbolcular Derneği Erzurum Şube Başkanı Ferit Karakoca, yönetim kurulu üyeleri Fehmi Haymanalı ve Sinan Taskesinlioğlu, 3 Temmuz Stadı’nda yapılacak olan sportif ve sosyal faaliyetler ile yapılması planlanan inşaat projeleri hakkında GSİM İl Müdürü Fuat Taskesenligil ile istişare ettiler. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’e 3 Temmuz Stadı’nda başlattıkları yeni yatırım hamlesi için teşekkür eden Dernek Başkanı Ferit Karakoca, “İnşallah bu sahanın zemini değiştiğinde ve yeni kulüp binaları hizmete girdiğinde 3 Temmuz Stadı’nın vizyonu daha da değişmiş olacak” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de Amatör Futbolcular Derneği Yönetimine ziyaretleri için teşekkür ederek, “Biz sporda branş ayrımı yapmaksızın her kulübe ve her sporcuya kapılarımızı açıyoruz. 3 Temmuz Stadı’ndaki yeni çalışmalar içinde Başta ülkemizde spor tesisi çağını başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Genel Müdürlüğümüze , Valimiz Okay Memiş ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.