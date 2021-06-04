Kudaka ile kültürel değerler gün yüzüne çıkıyor

KUDAKA 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Tarihi Eserlerin Konservasyonu ve Sergilenmesi” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Bölge Müdürü Cengiz Keskin katıldı.

Proje kapsamında; Vakıflar Erzurum Bölge Müdürlüğü uhdesinde faaliyete geçecek Çifte Minareli Medrese Vakıf Eserleri Müzesinde sergilenecek olan 2 binin üzerindeki tarihi eserin uzman ellerde restorasyonu ve konservasyonu yaptırılarak sunuma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Proje ile bölge camilerinde bulunan ve oldukça kıymetli olan halı, kilim, el yazması, saat, şamdan vb. eserlerin sağlıklı ortamlarda gelecek nesillere aktarılması hedeflenirken, projenin sonunda yüksek standartlı bir müze meydana gelmiş olacak ve böylelikle yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanacak.

Söz konusu projeyle müzenin teknik alt yapısının güçlendirilmesi ve standartlaşmasına katkı sunulacak, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde yer alan ve bölgenin en önemli kültür varlıklarından olan Çifte Minareli Medresenin çok daha etkin bir şekilde tanıtılması sağlanacak.

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