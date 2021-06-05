Anne kuş için iş makinesini santral dışına çıkarmıyorlar



Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)ERZURUM'un Oltu ilçesinde beton santraline ait kepçenin hidrolik tankına yuva yapan ak kuyruksallayan kuşunun 5 yavrusu dünyaya geldi. İş makinesini santral dışına çıkarmayan operatör Remzi Öztürk, yiyecek getiren anne kuşu görünce çalışmasını durduruyor.

Oltu ilçesindeki beton santralinde operatörlüğünü Remzi Öztürk'ün yaptığı kepçenin hidrolik tankı, 3 yıldır kuşlar tarafından yuva olarak kullanılıyor. Bu yıl da havaların ısınmasıyla birlikte ak kuyruksallayan kuşu, yuva kurduğu tanka 5 yumurta bıraktı. Bir süre sonra yumurtalardan yavrular çıktı. Ak kuyruksallayan, sık sık yiyecek taşıyıp, yavrularını besliyor.

Yavruların bulunduğu iş makinesini santral dışına çıkarmadığını belirten Remzi Öztürk, "Anne kuş, sürekli kepçeyi takip ediyor. Yavruların sağlık durumları çok iyi. Her geçen gün biraz daha büyüyorlar. Onlara çok alıştım. Uçup giderlerse buruk bir sevinç yaşayacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Oltu Murat AYDIN

2021-06-05 09:56:16



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