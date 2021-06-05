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Milletvekili Taşkesinlioğlu Ban Tekman’da vatandaşları dinledi

İHA

Milletvekili Taşkesinlioğlu Ban Tekman’da vatandaşları dinledi

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taskesenlioğlu Ban Tekman’da vatandaşların sorunlarını dinledi.
Sabah saatlerinde Tekman’a gelen Milletvekili Taskesenlioglu Ban ile birlikte Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Yakup Çeliker ve beraberindeki heyet Tekman Ak Parti İlçe Başkanı Taner Özer, Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin ve partililer tarafından karşılandı.
İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden ve halkın yoğun ilgisi ile karşılanan milletvekili Taskesenlioglu Ban, vatandaşların sorunlarını dinledi. Genellikle kuraklık, pandemi, telefon baz istasyonları, palandöken tüneli için taleplerde bulunuldu. Milletvekili Taskesenlioglu Ban, eksik hizmetleri not alarak en kısa zamanda giderileceğini Tekman için gereken ne varsa yapılacağını söyledi.

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