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DAP’tan, 2021 yılında, 211 projeye 84 milyon lira destek

İHA

DAP’tan, 2021 yılında, 211 projeye 84 milyon lira destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı DAP Bölge Kalkınma İdaresi, 2021 yılı Yatırım Programı kapsamında Bölgede toplam 211 projeyi 84 milyon lira ile destekleyecek.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin sorumluluk alanında bulunan 15 ilin (Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van) yatırımcı kuruluşlarının 211 projesine, DAP BKİ tarafından 84 milyon 75 bin lira kaynak aktarılacak.
Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenecek 211 proje, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu, Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi, Tarımsal Eğitim Ve Yayım, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Muhtelif Kültür başlıklarından oluşuyor.
DAP Bölge Kalkınma İdaresine bağlı illerde kırsal kalkınma alanındaki potansiyelleri tespit edip, bölge planları oluşturarak, bölgedeki yatırımlara öncülük etme gibi bir görevlerinin olduğunu belirten DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, desteklenen 211 projenin kamu kurumlarından gelen tarım ve eğitim projeleri olduğunu söyledi.
Kamu kaynaklarını isabetli kullanarak, hem istihdamı artırıcı, hem de dönüşümü sağlayacak projeleri desteklemeye çalıştıklarını belirten Başkan Demirdöğen, “İdare olarak, Bölgenin var olan potansiyelini harekete geçirmek yönünde önemli adımlar atıyoruz. Bölgenin geçim kaynağı büyük ölçüde tarıma dayalı. Hal böyle olunca su kaynaklarının verimli ve etkili kullanımı için sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve rehabilitasyonu; bunun yanı sıra hayvancılığa dayalı bir ekonomik yapı içinde bitkisel üretim altyapısının geliştirilmesi yönündeki projeleri ağırlıklı olarak destekledik. Ödenekler bakımından projelerin yüzde 88’i tarım sektöründe, yüzde 12’si eğitim sektöründe yer alıyor. Ayrıca, tarımda makinalaşmanın önemine binaen tarımsal mekanizasyonu yaygınlaştırmaya çalıştık” dedi.
DAP’ın sorumluluk alanının, 15 il, 144 ilçe ve 6 bin köyden oluştuğunu belirten Demirdöğen, bu yıl 125 farklı uygulayıcı kuruluştan 1600 civarında proje başvurusu aldıklarını, bunlardan 211’ini desteklediklerini söyledi. Proje başvuru sayısının çok olmasına rağmen desteklenmeyen projeler için de bir proje havuzu oluşturduklarını ifade eden Demirdöğen, “İhtiyaçlar çok fazla. İhtiyaçlarımızı önceliklendirerek imkanlarımız ölçüsünde bu destekleri vermeye çalışıyoruz” dedi.
Tarım sektöründe en çok Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projelerine kaynak aktardıklarını ifade eden Demirdöğen, şunları söyledi:
“Bölgede toplam 33 adet tarımsal sulama projesini destekleyerek, bu projeleri 29 milyon 308 bin lira ile finanse edeceğiz. Bu kapsamda, 34 adet hayvan içme suyu projelerine 8 milyon lira kaynak aktaracağız. Bitkisel Üretimde toplam 65 projeyi destekleyeceğiz. Bunlardan 56 adedi Bitkisel Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Projesi, 9 adedi de Tarımsal Eğitim Ve Yayım Projelerinden oluşuyor. Bu projelerin toplamına 21 milyon 980 bin lira finansal destek sağlayacağız. 37 adet Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesine de yine sermaye transferi yoluyla 14 milyon 787 bin lira aktaracağız. Bölgede, 42 adet kültür ve eğitim projeleri de sosyal projeler kapsamında desteklenecek. DAP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında 24, DAP İdaresi Muhtelif Kültür Projesi kapsamında ise 18 proje yer alıyor. 6 milyon lira Okuma Kültürü için 4 milyon lira da muhtelif kültür projelerine aktarılacak.”
Önümüzdeki yıllarda da öncelikleri iyi belirlenmiş projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Demirdöğen. “Tarımı nitelikli, çiftçiyi ise daha prestijli bir meslek sahibi yapmak için çabalıyoruz. Tarımı gözde bir meslek haline dönüştürebilmemiz için tarımı kolaylaştıracak teknolojik desteklerin verilmesi ve gelir düzeyinin artırılması gerekir. Yaptığımız proje destekleri de bu kapsamda değerlendirilebilir.” şeklinde konuştu.

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