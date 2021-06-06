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Milletvekili Aydemir’den Süleyman Şah’a vefa Aydemir: “Türkiye dünyaya ayar veren hale geldi”

İHA

Milletvekili Aydemir’den Süleyman Şah’a vefa Aydemir: “Türkiye dünyaya ayar veren hale geldi”

Süleyman Şah'ı ifade eden damarın, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan adını taşıdığını dile getiren AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "O damar, Recep Tayyip Erdoğan'da yaşıyor. Tıpkı Sultan Abdülaziz'i hal edenlerin yaşadığı damarın CHP olması gibi. Biz, iyide güzelde, onlar ise negatif olanda, berbat olanda" dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi'ndeki kirliliğe dikkati çekerek, yaşanan kirliliğin 2 yıllık bir zaman diliminde olduğunu söyledi.
AK Parti Milletvekili Aydemir, hizmet ehli bir kadro ayrılınca, hizmetsizliğe uğramış İstanbul'da ortaya bu durumun çıktığını kaydederek, "Meymenetsizlik, uğursuzluk demektir. Tıpkı güdümsüzlük gibi bir şeydir bu. Bu, CHP'yi ifade eder. Nerede iş başına gelmişler, orada sevimsiz bir hal ortaya çıkmış. Bunun son yansıması İstanbul'dur." diye konuştu.
Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a iftirada bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Sayın Başkan'ımız, çok özel mesajlar verdi. Had bildiren, yol, töre öğreten mesajlar verdi. Yaşı 80'e doğru giden bir isme, genç bir Meclis Başkanı nasıl bir yol izlemesi gerektiğinin altını çizerek, tarzı öğretti. Bunlar, 'Ben olsam böyle yaparım' diye düşünüyor, karşı tarafa suçlama yöneltiyor. Hizmetsizliğin altında yatan temel sebep, bunların birikimsizliğidir. Bunların dedikodularının altında yatan temel sebep budur."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Zonguldak'ta verdiği müjdeye işaret eden Aydemir, "Cumhurbaşkanımız, 84 milyonun yüreğini ferahlatacak mesajlar verdi. Türkiye, özel noktalara gidiyor. Türkiye, dünyaya ayar veren, dünyayı nizama eviren bir hale geldi. Onun için o müjdeleri, onlar, endişeyle takip ediyorlar. Biz de yürek ferahlığıyla takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Süleyman Şah’a Vefa
Süleyman Şah'ın vefat yıl dönümü olduğunu, Süleyman Şah'ı ifade eden damarın, bugün Recep Tayyip Erdoğan adını taşıdığını dile getiren Milletvekili Aydemir, "O damar, Recep Tayyip Erdoğan'da yaşıyor. Tıpkı Sultan Abdülaziz'i hal edenlerin yaşadığı damarın CHP olması gibi. Biz, iyide güzelde, onlar ise negatif olanda, berbat olanda." ifadelerini kullandı.

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