Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler

İHA

Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler

Palandöken Yenikent Anaokulu öğretmeni Elif Dorul Bulut ve İstanbul Beylikdüzü Haldun Taner ilkokulu öğretmenlerinden Nuran Akbulut’un kuruculuğunu yaptığı ‘’Bir Damla Bin Hayat’’ isimli eTwinning projesi ile örnek bir farkındalık çalışmasına imza attılar. Okul müdürü Yasemin Akdağ ile birlikte 10 Türk ortak ve 2 Polonyalı ortakla 150 öğrenci ile yürütülün proje kapsamında su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çekildi.
Anaokulu öğretmeni Elif Dorul Bulut proje ile hedeflerinin su kaynaklarının azalmasının küresel bir problem olduğu günümüzde, diğer ülkelerdeki çocuklarla birlikte çalışarak ,suyun hayatımızın en önemli parçası olduğu bilincini kazandırmak,su tasarrufu konusunda geleceğe yönelik alternatif yöntemler aramak ve farkındalık kazandırmak olduğunu belirterek, “Damlaya Damlaya Çöl Olmasın’’diye, gelecek nesillere daha yaşanabilir sağlıklı ve yeşil bir dünya bırakabilmek için hayat kaynağımız suyu korumak,daha tasarruflu kullanabileceğimiz yöntemler bulmak ve geliştirmek en önemli amacımızdı. Projemizde gönüllü su müfettişleri ,su arıtma,yağmurun oluşumu,yağış gözlem grafikleri,gri su (pirinç,sebze,yumurta sularıv.b.)ile doğal yollarla bitki sulama yöntemleri yanında belirli gün ve haftalar,engelliler için işaret dili ile su sloganları,su ile ilgili Akrostiş çalışması,kodlama,çalışmaları, web 2.0 araçları(çizgi film yapma,oyun yapma gibi teknoloji destekli etkinliklerde uygulandı” dedi.
Pandemi sürecinde veliler ve öğrencilere yönelik alanında uzman kişilerin konuk olduğu su ile ilgili sunumlar, su ile ilgili masal,atık kağıtlarla origami çalışmaları gibi çevrimiçi etkinliklerle farkındalık çalışmalarımız devam ettiğini dile getiren Elif Dorul Bulut, projenin finalinin sanal sergi, e book çalışması ve sözlerini tüm katılımcıların birlikte yazdığı ‘’Yarınlarımız İçin Dönmesin Dünya Çöle’’şarkısı ile tamamlandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Derneği yönetimi işi sıkı tutuyor
YEREL HABERLER Emekliler Derneği yönetimi işi sıkı tutuyor
Milletvekili Aydemir’den Süleyman Şah’a vefa Aydemir: “Türkiye dünyaya ayar veren hale geldi”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den Süleyman Şah’a vefa Aydemir: ...
ETSO, Slovenya ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek
YEREL HABERLER ETSO, Slovenya ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek
DAP’tan, 2021 yılında, 211 projeye 84 milyon lira destek
YEREL HABERLER DAP’tan, 2021 yılında, 211 projeye 84 milyon lira ...
Sınavda olan ablasını dakikalarca kapı önünde bekledi
YEREL HABERLER Sınavda olan ablasını dakikalarca kapı önünde bekledi
Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece et entegre tesislerini inceledi
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece et entegre ...
Çevre için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Çevre için pedal çevirdiler
Tavlaşoğlu: Ak Parti sözde değil özde çevrecidir
YEREL HABERLER Tavlaşoğlu: Ak Parti sözde değil özde çevrecidir
Aziziye Belediyesi’ne AK Parti çıkarması
YEREL HABERLER Aziziye Belediyesi’ne AK Parti çıkarması
Çevre gününde Palandöken Belediyesi’ne 'Sıfır Atık' belgesi Başkan Sunar: "Hedefimiz sıfır atık, sıfır kayıp"
YEREL HABERLER Çevre gününde Palandöken Belediyesi’ne 'Sıfır Atık' ...
Milletvekili Taşkesinlioğlu Ban Tekman’da vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Milletvekili Taşkesinlioğlu Ban Tekman’da ...
Tarımda eğitim seferberliği Kız kardeşim eğitimleri Erzurum’da Tarım ve Orman Bakanlığı kadın çiftçi ve girişimcilere eğitim seferberliği başlattı Kız kardeşim projesi kapsamında düzenlenen eğitim programında 10 il’de, binden fazla kadın çiftçi hedefleniyor
YEREL HABERLER Tarımda eğitim seferberliği Kız kardeşim eğitimleri ...
El emeklerini sergilediler Bu kurslar sayesinde sosyalleşme sağlanmış oluyor
YEREL HABERLER El emeklerini sergilediler Bu kurslar sayesinde ...
Ayvalı Barajında su seviyesi düştü
YEREL HABERLER Ayvalı Barajında su seviyesi düştü
İş makinesinin kepçe hidroliğinin üstü 3 yıldır kuş yuvası oldu
YEREL HABERLER İş makinesinin kepçe hidroliğinin üstü 3 yıldır kuş ...
Anne kuş için iş makinesini santral dışına çıkarmıyorlar
YEREL HABERLER Anne kuş için iş makinesini santral dışına ...