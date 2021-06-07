Atatürk üniversitesi 64 yaşında

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İnsan hayatının en önemli duraklarından biri de yükseköğretimdir. Artık çocukluk bitmiş, gelecekte nasıl yaşamak istediğine karar vermiş, kendisi, ailesi, ülkesi ve bütün dünya için en verimli olacağı işi belirlemiş olmanın hemen ilk durağıdır üniversite eğitimi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihi içinde kurulan birçok üniversite daha aydınlık, geleceğe umutla bakan, çalışıp üreten, muasır medeniyetler seviyesine matuf bireylerin yetişmesi için çalışmaktadır. Atatürk Üniversitesi de yarım asrı aşan bir süredir bu ilkeleri düstur edinerek, öncelikle bölgesindeki kalkınmışlığa ve ileri gitme arzusuna hizmet ederken, akademik yeterliliğe sahip bireylerle daha muzaffer bir ülke geleceğini inşa etme gayreti içindedir.

Atatürk’ün Doğu’da bir üniversite kurulması emrine binaen başlayan yoğun ve meşakkatli çalışmaların sonucunda bugün ülkenin hatta dünyanın birçok yerinden gelen binlerce öğrencisi, donanımlı, yetkin ve vizyon sahibi eğitim kadrosu, teknik, fiziki, çevresel ve sosyal imkanları ile birçok paydaşının önünde yapısal yeterliliği ile Atatürk Üniversitesi, kuruluşundan bugüne hatta geleceğe yeni nesil değişim dönüşüm ilkesiyle ve yenilikçi yaklaşımıyla ışık tutmaktadır.

Atatürk Üniversitesi 7 Haziran 1957 tarihinden bugüne hep kendini aşmanın, daha iyi, daha yenilikçi, daha donanımlı bir üniversite olmanın gayreti içindedir. Hem eğitim hem öğretim misyonunu en üst sevide tutarak, aydınlık ve çağının ötesine geçen bir Türkiye’nin mimarlarını yetiştirmenin gayretini bir misyon edinmiştir.

Bu anlamda bizler öncelikle üniversitemizin kuruluş yıldönümünü kutluyor, üstümüze düşen sorumluluk dâhilinde üniversitemiz ve ülkemiz adına hep daha iyi olmak için canla başla mücadele edeceğimize dair verdiğimiz sözümüzü yineliyoruz.”

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