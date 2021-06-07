Toğrul; “Sorunun çözümü konusunda önemli mesafeler alındı”

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geçici işçi statüsüyle istihdam edilen üyelerinin iş sözleşmeleri askıya alındığını ve yılda 10 ay süreyle çalıştırıldığını ifade eden KOOPİŞ Sendikası Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul, Sendika ile yapılan ihale sözleşmeleri gereği, daha önceki dönemlerde 4, 6 ve 8 ay gibi değişen sürelerde istihdam edilen MEB işçilerinin için yoğun mücadele verildiğini bunun sonucu olarak bu sürelerin 10 aya çıkarılmasını sağlayarak önemli bir başarı elde edildiğini söyledi.

Toğrul, “KOOPİŞ Sendikası üyesi MEB işçilerinin hakları için mücadele ediyor. 696 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde geçici işçi statüsüyle istihdam edilen üyelerimizin iş sözleşmeleri askıya alınmakta ve yılda 10 ay süreyle çalıştırılmaktadır. Sendikamız, yapılan ihale sözleşmeleri gereği, daha önceki dönemlerde 4, 6 ve 8 ay gibi değişen sürelerde istihdam edilen bu arkadaşlarımız için yoğun mücadele vermiş, bunun sonucu olarak bu sürelerin 10 aya çıkarılmasını sağlayarak önemli bir başarı elde etmiştir. Koopİş Sendikası olarak şimdi de, bu üyelerimizin daimi işçi kadrosunda yılda 12 ay istihdam edilmesini sağlayarak tam eşitliğin, çalışma barışının ve huzurunun tesis edilmesini sağlamak için mücadele ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığında çalışan üyelerimiz, değerli öğretmenlerimizin ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin en büyük destekçileri ve öğretmenlerimizle beraber eğitim ordumuzun en önemli neferleridir. Fakat diğer kamu işçilerinden farklı olarak, geçici işçi kadrosunda yılda 10 ay çalıştırılan MEB işçileri, pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu arkadaşlarımız, yaşamlarını çalıştıkları işten elde ettikleri gelirle idame ettirmektedir ve yapılan adaletsiz uygulama nedeniyle, tek gelir kaynakları olan ücretten yılda 2 ay boyunca mahrum kalmaktadırlar. Bu durum doğal olarak üyelerimizin geleceklerinden kaygı duymalarına, gelir elde edemedikleri iki ay boyunca geçimlerini sağlama konusunda sıkıntıya düşmelerine yol açmaktadır. Bununla birlikte motivasyon eksikliği hissetmelerine ve verimlerinin düşmelerine de neden olmaktadır” diye konuştu.

Kesin çözüm henüz mümkün değil

Koopİş ailesi olarak, üyelerin yılın tamamında aralıksız olarak çalışması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde pek çok girişimde bulunduklarını söyleyen KOOPİŞ Sendikası Erzurum Şube Başkanı Tarık Toğrul, sorunun çözümü için önemli bir mesafe kat ettiklerini kesin çözüm henüz mümkün olmadığını söyledi.

Toğrul, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Diğer yandan eğitim yuvalarımız olan okulların kapalı olduğu dönemde dahi okulların fizikken eğitim öğretime hazırlanması için üyelerimize ihtiyaç olduğu da açıktır. Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğrencilerimizin, eğitimöğretim hayatına tam adapte olmaları için zorunlu olan gerekli hazırlıkların sağlanmasında yine bu arkadaşlarımıza ihtiyaç olduğu aşikardır. Bu adil olmayan uygulama, Anayasa ve yasalarımızdan kaynaklanan çeşitli haklara da aykırıdır. Anayasamızın 49. maddesinde “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir” denilirken, “Devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek, çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli bir ortam oluşturmak ve çalışma barışını sağlamak için gereken tedbirleri alır” hükümleri yer almaktadır. Oysa bu uygulama, yukarıda da belirttiğimiz üzere çalışma barışını ve huzurunu bozan, iş verimliliğini düşüren sonuçlara yol açmaktadır. Yapılan uygulama ayrıca Anayasamızda yer alan sosyal devlet ilkesine ve İş Kanunumuzun çeşitli hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir. Koopİş ailesi olarak, üyelerimizin yılın tamamında aralıksız olarak çalışması için Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde pek çok girişimde bulunduk. Sorunun çözümü için önemli bir mesafe kat ettiğimize inansak da kesin çözüm henüz mümkün olmamıştır. Büyük bir önem verdiğimiz sosyal diyalog ilkesi çerçevesinde, sorunun ivedilikle çözülmesi için gerekenlerin bir an önce hayata geçirilmesini bir kez daha hatırlatıyor, “Yılda 12 ay çalışma” talebimizin uygulamaya konularak çalışma barışının, huzurunun ve adaletin zaman kaybetmeden tesis edilmesini talep ediyoruz. Bilinmelidir ki haklı mücadelemizi sonuç alana kadar yılmadan sürdüreceğiz.”

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