Curlingte Anadolu Kupası Erzurum’un

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlen Anadolu Curling Turnuvası’nda Erzurum Karması Şampiyon oldu. Federasyon Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, bu tür müsabakalarla Curlingi tüm Anadolu’ya yayacaklarını söyledi.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Başkent Ankara’da düzenlenen Anadolu Curling Turnuvası sona erdi. 46 Haziran 2021 tarihlerinde Ümitköy Spor Kompleksi’nde yapılan Anadolu Curling Turnuvasına Erzurum’un yanı sıra Ankara, Kocaeli, Trabzon, Samsun ve Zonguldak Curling Karmaları Katıldı. Takımların dörder sporcu ile yarıştığı turnuvada şampiyonluk kupası Erzurum’un oldu. Antrenörler Ömer Çakır ve Enes Taşkesen yönetiminde müsabakalara çıkan Erzurum karması şampiyon olarak kupayı havaya kaldırdı.

Turnuvada 2’nciliği Samsun, 3’üncülüğü Kocaeli, 4'üncülüğü ise Zonguldak elde etti. Erzurum karması şampiyonluk sevinci yaşarken, kupayı Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ile Metin Avcı’nın elinden aldı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, Curling Federasyonu Başkanvekilleri Ahmet Çelebi, Murat Akın da Turnuvayı izleyen ve kupa veren davetliler arasında yer aldı. 6 hakemin görev yaptığı şampiyonada 30 sporcu yarıştı. Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, bu tür organizasyonlarla curlingi tüm Anadolu’ya yayacaklarını ifade ederek katılan tüm takımları ve idarecileri ile antrenörleri kutladı. Başkan Şebin, kendilerini turnuvada yalnız bırakmayan Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir’e de teşekkür etti.

Öte yandan Anadolu Curling Turnuvası, Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin ve Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir tarafından başlatıldı. İki federasyon başkanı ile diğer davetler de curling oynadı. Şebin ve Özdemir en az sporcular kadar keyifli anlar yaşadı.

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