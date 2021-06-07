Su borusu patladı, yollar göle döndü

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Erzurum’da yol yapım çalışması sırasında su borusu patladı. Patlamanın ardından yollar adeta göle döndü.

Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırmacı Mahallesinde yol genişletmesi yapan görevliler kavşakta çalışma yaptıkları sırada büyük bir gürültüyle şebeke borusu patladı. Borunun patlamasının ardından yol bir anda suyla doldu. Göle dönen yolda araçlar güçlükle ilerlemeye çalıştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler suyu kestikten sonra kısa sürede su borusunu tamir ederek yaşanılacak olan aksaklıkları engelledi.

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