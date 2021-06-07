KUDAKA desteği ile tarımda örnek uygulama

Aziziye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve KUDAKA 2021 yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Çiftçi Bilgi Sistemi (ÇBS) Yazılımının Programlanması ve Kullanım Eğitiminin Verilmesi” isimli teknik destek projesinin protokolü KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Aziziye Tarım ve Orman Müdürü Ümit Koç tarafından imzalandı.

KUDAKA tarafından sağlanacak teknik destek projesi kapsamında uygulanacak “Çiftçi Bilgi Sistemi (ÇBS) Yazılımının Programlanması ve Kullanım Eğitimi Verilmesi” projesi bölgenin tarımsal kapasitesini geliştirecek, bölgede gerçekleşen tarımsal çalışmaların izlenebilen ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayacak. Geliştirilecek olan örnek uygulama sayesinde çiftçilere ait veriler sistematik bir şekilde kayıt altına alınacak, verilerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilme ihtimalini azalacak, gerçekleştirilen bürokratik işlemler en aza indirilerek doğru ve güncel bilginin ulaşılabilirliği sağlanacak ve çiftçilerin devlet desteklerinden faydalanması daha kolay hale getirilerek bölgedeki tarımsal faaliyetler hızlanacak.

Türkiye’de ilk defa Erzurum’da uygulanacak olan proje kapsamında Tarım ve Orman Müdürlükleri çalışanları sistem kurulumunun akabinde sistemin işleyişi ile ilgili kapsamlı eğitimler alacak bu sayede kurum çalışanlarının hizmet sunum kapasitesi arttırılarak çalışanların ve sistemin verimliliği bir model olarak sunulacak.

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