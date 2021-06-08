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“1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor” projesi Erzurum’da başarıyla tamamlandı

İHA

“1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor” projesi Erzurum’da başarıyla tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, okullar arası başarı farklarını azaltmak amacıyla hazırlanan “1000 Meslek lisesi sanatsal etkinliklerle buluşuyor’’ projesi, Erzurum’da da başarıyla uygulandı.
Erzurum’daki 9 okulda ve Bayburt’ ta bir meslek lisesinde uygulanan söz konusu projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, “Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda mesleki eğitimde gerçekleştirdiği dönüşümler, meslek liselerinde yeni bir dönemin kapılarını aralamıştır” dedi
"1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" sanatsal etkinliği ve yarışma ile ilgili açıklama yapan Erzurum Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, şunları söyledi:
“Milli Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün başlattığı "1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor" isimli sanatsal etkinlik ile Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından, "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamında bulunan "Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi, Çat Çok Programlı Anadolu Lisesi, Hınıs Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Uğur Gülmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Oltu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kâzım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldızkent Nafizbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hasankale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yakutiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bayburt Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin sanata eğilimli ve çalışmaya gönüllü olacak öğrencilerine 1 Mart30 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak haftada iki gün, birer saat olmak üzere iki branştan "resim" veya "müzik ses icrası" üzerine eğitim verilerek bu öğrencilerimiz, bireysel anlamda sanatsal üretim yapacak hâle getirilmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin birer eser ortaya çıkarmaları teşvik edilmiştir.”
İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz, “Yapılan tüm resim etkinliklerinin konusu serbest olup, müzik ses icrası etkinliklerinin konuları ise Türk Müziği, Halk Müziği veya Batı Müziği dallarının herhangi birinden seçilmiştir. Eserler, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan "İl MEM Seçici Kurulu" tarafından 24 Mayıs 2021 tarihinde değerlendirilmiş, her iki alanda resim ve müzik ses icrasında ilk üçe girenler seçilmiştir. Her iki alanda birinci olanlara birer diz üstü bilgisayar verilecektir. Her iki alanda ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi olan öğrenciler ile etkinliklere çevrim içi çalışmalarda rehberlik etmiş ve onların ürün veya eser ortaya çıkartmalarını sağlamış Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından "Katılım ve Teşekkür Belgesi" verilecektir. Birinci olan eserlerin ödülleri ile katılım ve teşekkür belgeleri Bakanlık tarafından gönderilecek ve Haziran ayında İl Millî Eğitim Müdürlüğünce ödül töreni düzenlenecektir. Her iki alanda il birincisi olan eserler Haziran ayında (https://mtegm.meb.gov.tr/) adresinden duyurulacaktır. Ayrıca öğrencilerin ortaya koyduğu tüm eserler çevrim içi (online) sergi olarak Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğünün internet sayfasında ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ait "Mesleğim Hayatım" Youtube sayfasında yayımlanacaktır” açıklamasını yaptı.
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz projeyi yürüten Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi yöneticilerine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve projeye katılan meslek lisesi öğrencilerine teşekkür etti.

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