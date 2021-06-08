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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aşkale’de trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Aşkale’de trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Bayburt Aşkale istikametinde seyir halindeki Baki Çelik idaresindeki 25 AAV 523 plakalı otomobil Pırnakaban köyü mevkiinde bilinmeyen bir sebepten dolayı karşı şeride geçtikten sonra takla attı.
Yoldan geçen diğer sürücüler olayı İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen Sağlık ekipleri tarafından yaralı otomobil sürücüsü Baki Çelik tedavisi için Aşkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşkale Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından kolunda kırık olan otomobil sürücüsü Erzurum'a sevk edildi.
Olay yerinde güvenlik önlemleri alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik akışını kontrollü olarak sağlarken İtfaiye ekipleri de araçta tehlike oluşturabilecek elektrik aksamını etkisiz hale getirdi.

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