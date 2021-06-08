MHP standına yoğun ilgi

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum Başkanı Naim Karataş ve teşkilatları partiye yeni üye kazandırmak amacıyla üye standı açtı. 20 ilçede açılan üye stantlarına yoğun ilgi gösteren Erzurumlular üye formlarına imzalarını attılar.

Seçmen nabzını sürekli ayakta tutan ve bu doğrultuda çalışmalara imza atan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş yeni üyeler kazanmak üzere stantlar açtı. Cumhuriyet caddesinde açılan ve vatandaşların yoğun ilgisini çeken standa üye olmak üzere gelen vatandaşlar “ MHP üyesi olmanın zamanı gelmiştir. Ülke menfaati için üyelik başvurusunda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Karataş’tan Erzurumlulara üyelik çağrısı

MHP üye standını ziyaret eden ve Erzurumlulara çağrıda bulunan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “Artık ülkemiz menfaatleri için MHP üyeliği her vatandaşın görevi anlama geliyor. Bir olduğumuzu, Milliyetçi Türk sevdasıyla nefes aldığımızı şimdi daha net olarak göstermenin zamanı gelmiştir. Erzurumluların da MHP çatısı altında toplanması noktasında standımızı açmış bulunuyoruz. Herkesi standımıza MHP'ye üye olmak üzere davet ediyoruz” diye konuştu.

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