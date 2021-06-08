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Uzaktan Eğitim Sürecinde Değerler Eğitimi etwinning projesi

İHA

Uzaktan Eğitim Sürecinde Değerler Eğitimi etwinning projesi

Koordinatörlüğünü Erzurum TOBB İlkokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Özdemir ve TOKİ Ortaokulu Bilgisayar Öğretmeni Çetin Bozbey’in yaptığı Değerler Eğitimi Projesi büyük ilgi gördü.
Proje Yöneticiliğini ise TOBB İlkokulu Öğretmeni Abdul Fatih Bozyokuş, Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Eda Alemdar Çankaya, Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Rabia Muhim Özdemir, İbrahim Erkal İlkokulu Öğretmeni Rüstem Kuşçu, Polis Amca İlkokulu Öğretmeni Serpil Kuşçu ve Bursa Karasu Atatürk Anadolu Lisesi Öğretmeni Şirin Çaylar’ın da yöneticiliğini yaptığı proje 4 farklı okul türünden öğrencinin katılımıyla renklendi. 2020 Nisan ayında start verilen projede toplumsal değerlerin benimsenmesi için örnek uygulamalar yapıldı.
Bu proje ile öğrencilerin pandemi sürecinde teknolojiyi olumlu yönde kullanımı sağlanarak değerleri hatırlamaları ve akranlarıyla iletişim kurarak sosyalleşmeleri sağlandı. 43 ülkenin dahil olduğu ETwinning portalına ülkeden 937 bin 779 öğretmen 122 bin 134 proje ile 20202021 EğitimÖğretim yılında katılım sağlandı. Projedeki öğrenciler, hazırladıkları çalışmaları sosyal medya hesaplarında yayınladılar ve projeyi çok sevdiklerini ve bundan sonra da bu tarz projelerde yer almak istediklerini yapılan görüntülü görüşmelerde dile getirdiler.
Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan öğretmenler, proje sürecinin çok aktif ve verimli geçtiğini ifade ederken uzaktan eğitim sürecinde birbirlerinden ayrı kalan çocukların bu proje ile birbirleriyle olan alışverişlerinin çok etkili ve anlamlı olduğunun altını çizdiler.

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