Erzurum çiftçisine anaç koyun keçi desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum çiftçisine anaç koyun keçi desteği

İHA

Erzurum çiftçisine anaç koyun keçi desteği

2020 yılı anaç koyunkeçi desteklemesi kapsamında 2 bin 702 işletmeye 444 bin 580 baş anaç koyunkeçi için 13 milyon 537 bin 970 TL destekleme ödemesi yapılacak.
Desteklemeler T.C. kimlik numarası son hanesi 8, vergi kimlik numarası son hanesi 1356789 olanların 08.06.2021 Salı günü saat 18.00’den sonra, T.C kimlik numarası ile vergi kimlik numarası son hanesi 46 olanların 11.06.2021 Cuma günü saat 18.00’den sonra, T.C kimlik numarası ile vergi kimlik numarası son hanesi 02 olanların 18.06.2021 Cuma günü saat 18.00’den sonra Ziraat Bankası hesaplarına bakanlığımızca yatırılacak.
Anaç koyunkeçi desteklemesi kapsamında 20072020 yılları arasında toplamda 103 Milyon TL destekleme ödemesi yapılmış olacağını belirten Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, “Anaç koyunkeçi desteklemesiyle çiftçilerimizin yem giderleri başta olmak üzere işletme giderlerinin belirli bir kısmı karşılanmaktadır.
Destekleme ödemeleriyle çiftçilerimizle birlikle yem üreticileri, nakliyeciler, üreticiler, kısacası tüm esnafa fayda sağlanacaktır. Destekleme ödemeleriyle Erzurum’da tarımın yanı sıra ekonomiye de katkı sağlanmaktadır.
16 milyon dekar mera alanı, 904 bin küçükbaş hayvan varlığı ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip ilimizde Bakanlığımızca yürütülen anaç koyunkeçi desteklemesi başta olmak üzere tarımsal desteklemelerle her yıl artan anaç koyunkeçi ile birlikte üretime katkı sağlıyor ve bu anlamda hem çiftçimizin istihdam olanakları açısından hem de ilimize ve ülkemize ekonomik ve sosyal değer katma anlamında önemli adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uzaktan Eğitim Sürecinde Değerler Eğitimi etwinning projesi
YEREL HABERLER Uzaktan Eğitim Sürecinde Değerler Eğitimi etwinning ...
Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü ...
MHP standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER MHP standına yoğun ilgi
Mağın: “Türk İslam medeniyetini oluşturan argümanlardan birisi hat sanatıdır”
YEREL HABERLER Mağın: “Türk İslam medeniyetini oluşturan ...
Aşkale’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aşkale’de trafik kazası: 1 yaralı
“1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor” projesi Erzurum’da başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor” ...
3 Temmuz Stadı’nda yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 3 Temmuz Stadı’nda yenileme çalışmaları başladı
Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü
YEREL HABERLER Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü
Erzurum’da Haziran ayında adam boyu kar
YEREL HABERLER Erzurum’da Haziran ayında adam boyu kar
Sanatçıların derdine derman olacak keşif Baba-oğul ürettikleri cihazın taleplerine yetişemiyor Müzisyenler bu cihazla sosyal medyaya yönelmeye başladı
YEREL HABERLER Sanatçıların derdine derman olacak keşif Baba-oğul ...
Babüroğlu’nun cenazesini dadaşlar taşıdı
YEREL HABERLER Babüroğlu’nun cenazesini dadaşlar taşıdı
KUDAKA desteği ile tarımda örnek uygulama
YEREL HABERLER KUDAKA desteği ile tarımda örnek uygulama
Yeşilay Erzurum Şubesi bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirecek
YEREL HABERLER Yeşilay Erzurum Şubesi bağımlılıklarla mücadele için ...
Su borusu patladı, yollar göle döndü
YEREL HABERLER Su borusu patladı, yollar göle döndü
Tortum Şelalesi'nde tuvalet az, sorunu çok
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi'nde tuvalet az, sorunu çok
Curlingte Anadolu Kupası Erzurum’un
YEREL HABERLER Curlingte Anadolu Kupası Erzurum’un
Erzurum cami sayısında 15’inci sırada
YEREL HABERLER Erzurum cami sayısında 15’inci sırada
Toğrul; “Sorunun çözümü konusunda önemli mesafeler alındı”
YEREL HABERLER Toğrul; “Sorunun çözümü konusunda önemli mesafeler ...
Atatürk üniversitesi 64 yaşında
YEREL HABERLER Atatürk üniversitesi 64 yaşında
Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat çektiler
YEREL HABERLER Su kaynaklarının kullanımı ve su tasarrufuna dikkat ...
Emekliler Derneği yönetimi işi sıkı tutuyor
YEREL HABERLER Emekliler Derneği yönetimi işi sıkı tutuyor
Milletvekili Aydemir’den Süleyman Şah’a vefa Aydemir: “Türkiye dünyaya ayar veren hale geldi”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den Süleyman Şah’a vefa Aydemir: ...
ETSO, Slovenya ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek
YEREL HABERLER ETSO, Slovenya ile ekonomik işbirliğini güçlendirecek
DAP’tan, 2021 yılında, 211 projeye 84 milyon lira destek
YEREL HABERLER DAP’tan, 2021 yılında, 211 projeye 84 milyon lira ...