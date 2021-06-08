Erzurum çiftçisine anaç koyun keçi desteği

2020 yılı anaç koyunkeçi desteklemesi kapsamında 2 bin 702 işletmeye 444 bin 580 baş anaç koyunkeçi için 13 milyon 537 bin 970 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Desteklemeler T.C. kimlik numarası son hanesi 8, vergi kimlik numarası son hanesi 1356789 olanların 08.06.2021 Salı günü saat 18.00’den sonra, T.C kimlik numarası ile vergi kimlik numarası son hanesi 46 olanların 11.06.2021 Cuma günü saat 18.00’den sonra, T.C kimlik numarası ile vergi kimlik numarası son hanesi 02 olanların 18.06.2021 Cuma günü saat 18.00’den sonra Ziraat Bankası hesaplarına bakanlığımızca yatırılacak.

Anaç koyunkeçi desteklemesi kapsamında 20072020 yılları arasında toplamda 103 Milyon TL destekleme ödemesi yapılmış olacağını belirten Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, “Anaç koyunkeçi desteklemesiyle çiftçilerimizin yem giderleri başta olmak üzere işletme giderlerinin belirli bir kısmı karşılanmaktadır.

Destekleme ödemeleriyle çiftçilerimizle birlikle yem üreticileri, nakliyeciler, üreticiler, kısacası tüm esnafa fayda sağlanacaktır. Destekleme ödemeleriyle Erzurum’da tarımın yanı sıra ekonomiye de katkı sağlanmaktadır.

16 milyon dekar mera alanı, 904 bin küçükbaş hayvan varlığı ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahip ilimizde Bakanlığımızca yürütülen anaç koyunkeçi desteklemesi başta olmak üzere tarımsal desteklemelerle her yıl artan anaç koyunkeçi ile birlikte üretime katkı sağlıyor ve bu anlamda hem çiftçimizin istihdam olanakları açısından hem de ilimize ve ülkemize ekonomik ve sosyal değer katma anlamında önemli adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.