Fotoğraflarıyla hayatı eve sığdırdı birinci oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Pandemide Çocuk Olmak’ konulu ‘Hayat Eve Sığar’ fotoğraf yarışmasında Erzurumlu Muhammed Emin Atiş, birinci oldu. Şampiyon genç fotoğraf makinesi kazandı.

Erzurumlu Muhammed Elin Atiş adlı genç Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan fotoğraf makinesi kazandı. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecinin hayata etkileri ve meydana getirdiği değişimleri fotoğraflamak, fotoğraf sanatıyla pandemi sürecini daha iyi anlamak ve insanlarda kontrollü sosyal hayat konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından fotoğraf sanatına meraklı gençler ve amatör fotoğrafçılara yönelik olarak ‘Pandemide Çocuk olmak’ konulu ‘Hayat Eve Sığır’ adlı fotoğraf yarışmasında birinci olan Erzurumlu Muhammed Emin Atiş, fotoğraf makinesi kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen fotoğraf makinesi ve plaket ile katılım belgesi Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil tarafından verildi.

Ödüllerine ve hediyesine kavuşan Muhammed Emin Atış, “1825 yaş aralığında fotoğraf yarışmasında birinci oldum. Ailem ve Erzurum adına gurur duyuyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil de fotoğraf yarışmasında birinci olan Muhammed Emin Atiş’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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