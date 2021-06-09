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Milletvekili Aydemir’den Şık’a sert tepki Aydemir: ‘Hiç birinizin gücü yetmez’ Aydemir: ‘Milletimizin ferasetine güveniyoruz’ Aydemir’den Dadaş Bakan Babüroğlu’na vefa

İHA

Milletvekili Aydemir’den Şık’a sert tepki Aydemir: ‘Hiç birinizin gücü yetmez’ Aydemir: ‘Milletimizin ferasetine güveniyoruz’ Aydemir’den Dadaş Bakan Babüroğlu’na vefa

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın son açıklamalarına yönelik, "Bu devleti yıkmaya hiçbirinizin kudreti, gücü yetmez." dedi.
Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin, gerçekleri görmek istiyorsa sahadaki resimlere bakması gerektiğini söyledi.
‘Hizmetleri görün, iftihar edin’
Muhalefetin TÜİK verilerine yönelik eleştirilerine işaret eden Milletvekili Aydemir, "Gidin fabrikalarda üretilen malları, orta yere konan hizmetleri görün. Bununla, siz de bu vatanın bir mensubu olarak iftihar edin." diye konuştu.
‘Kürtlere zulmetmesinler’
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, Filistin’de katledilen çocukları bölücü hainlerle eş tutan CHP Milletvekiliyle, “Devleti yıkmalıyız” diyen HDP’den seçilmiş milletvekili ve ortaklarına sert tepki gösterdi.
Milletvekili Aydemir, muhalefetin "Filistin'de katledilenleri gündeme getiriyor, Türkiye'dekileri gündeme getirmiyorsunuz" iddiasına, "Türkiye'deki katliamları biz gündeme getiriyoruz. Filistin'deki şehit çocuklarla, teröristleri eş değer tutan milletvekili olan zata söylüyorum; Kürtlerin hakkını korusun. Kürtlere zulmetmesinler." karşılığını verdi.
‘Kınıyoruz’
TİP'li Ahmet Şık'ın son açıklamalarını değerlendiren Milletvekili Aydemir, "Sen bu devleti tanımıyorsun. Cahil, nadan adam. Bu devlet, 5 bin yıllık bir devlet. Senin ağa babaların çok uğraştı tarih boyunca. Bu devleti yıkmaya hiçbirinizin kudreti, gücü yetmez. Özellikle CHP ile ortak olan İYİ Parti'li kardeşlerime sesleniyorum; ben sizin kumaşınızı biliyorum. İçinize sinmiyor bu. 'Devleti yıkalım' diyenlerle ortak nasıl olursunuz? Milletin büyük tepkisi var. İYİ Parti'ye oy veren seçmenler, bize ulaşıyorlar. Şu hakikatleri görün lütfen, bunlara karşı tepkinizi koyun. Meclis'te yer almış bir ismin, 'Devleti yıkacağız' gibi bir kayıt düşmesi, bunların vatana ihanetinin çok aleni hal almasıdır. Kınıyoruz." dedi
‘Milletimizin sağduyusuna inanıyoruz’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Şık için, cezaevinden çıktığında, sosyal medya hesabından "Hoş geldin" mesajı yayımladığını ifade eden Milletvekili Aydemir, "Şimdi onun gözü aydın olsun." dedi. Milletvekili Aydemir, "CHP, o 'devleti yıkacağız' diyen adamla ortak. O halde seçmenler, 'Biz kiminle ortağız, kimin yanında duracağız' diye bir baksınlar. Milletimizin sağduyusuna inanıyorum. Onlara dönük esaslı bir demokrasi sillesi atacaklarını biliyorum." yorumunu yaptı.
Dadaş Bakan Babüroğlu’na Vefa
Milletvekili Aydemir basın toplantısının son bölümünde önceki hafta sonunda hakkın rahmetine kavuşan Eski Cumhuriyet Senatörü, Bayındırlık, İmar ve İskan Bakanlarından Erzurumlu Selahattin Babüroğlu’nu rahmetle andı. Babüroğlu’nun Türk Siyasi tarihinde iz bırakmış bir devlet adamı olduğunu, dadaş kıvamındaki duruşuyla devlet terbiye ve geleneklerini şahsında her daim ifade ettiğini belirterek, ‘Ülkemize yaptığı hizmetlere minnettarız. Merhum Babüroğlu büyüğümüzü her daim rahmetle yad edeceğiz. Kabri nur, mekanı cennet olsun. ‘ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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