Atatürk Üniversitesi’nde coğrafi veri yedeklemesi yapılacak

ÜniversiteSanayi iş birlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası şirketlerle anlaşmalar yapan Atatürk Üniversitesi, Bursa’da veri merkezi hizmeti sunan PenDC ile coğrafi veri yedekleme protokolü imzaladı.

PenDC ile coğrafi veri yedekleme konusunda önemli bir iş birliğini hayata geçiren Atatürk Üniversitesi, sektörde ilk niteliğindeki protokolle üniversiteye gelir sağlayacak.

Ülke içerisinde farklı noktalarda coğrafi veri yedeklemesi yapabilmek için Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi (ATABAUM) ile anlaşma sağlayan PenDC, Atatürk Üniversitesi aracılığıyla Anadolu’da veri yedeklemesi yapacak.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal tarafından imzalanan coğrafi yedekleme protokolüyle, Atatürk Üniversitesi ücretsiz yedekleme hizmeti de alacak.

İmza töreninde konuşan Murat Ünal, üniversitelerde yedekleme altyapısının güçlü olması gerektiğini belirterek, bilim yuvası olan üniversitelere maddi ve manevi katkı sağlayacak bütün iş birliklerine açık olduklarını kaydetti.

Türkiye’deki verileri devlet üniversiteleriyle yedeklemeye karar verdiklerini ve ATABAUM’da kiralanan merkezde verilerin her gün otomatik olarak yedekleneceğini belirten Ünal, kiralanan kabinlerin de üniversiteye maddi kazanç sağlayacağını, ilerleyen zamanlarda ise daha fazla üniversite ile bu ağı genişletmek istediklerini söyledi.

Üniversite ile İş Birliğinde Bir İlk

PenDC ile alanında ilk niteliğinde olan bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirten Rektör Çomaklı, dijitalleşmenin baş döndürücü hızda ilerlediği bir dönemde özellikle üniversitelerin değişime ayak uydurması ve öncü olmasının öneminden bahsetti.

Coğrafi yedekleme yapılan ilk üniversite olmaktan ayrıca gurur duyduklarını söyleyen Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu vesileyle verilerin yedekleneceği özel bölümlerden elde edilecek kira geliri ile devlet üniversitelerine katkı sağlamayı hedefleyen PenDC’ye teşekkür etti.

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