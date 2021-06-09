Atatürk Üniversitesi’nde coğrafi veri yedeklemesi yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesi’nde coğrafi veri yedeklemesi yapılacak

İHA

Atatürk Üniversitesi’nde coğrafi veri yedeklemesi yapılacak

ÜniversiteSanayi iş birlikleri kapsamında ulusal ve uluslararası şirketlerle anlaşmalar yapan Atatürk Üniversitesi, Bursa’da veri merkezi hizmeti sunan PenDC ile coğrafi veri yedekleme protokolü imzaladı.
PenDC ile coğrafi veri yedekleme konusunda önemli bir iş birliğini hayata geçiren Atatürk Üniversitesi, sektörde ilk niteliğindeki protokolle üniversiteye gelir sağlayacak.
Ülke içerisinde farklı noktalarda coğrafi veri yedeklemesi yapabilmek için Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Araştırma Uygulama Merkezi (ATABAUM) ile anlaşma sağlayan PenDC, Atatürk Üniversitesi aracılığıyla Anadolu’da veri yedeklemesi yapacak.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile PenDC Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ünal tarafından imzalanan coğrafi yedekleme protokolüyle, Atatürk Üniversitesi ücretsiz yedekleme hizmeti de alacak.
İmza töreninde konuşan Murat Ünal, üniversitelerde yedekleme altyapısının güçlü olması gerektiğini belirterek, bilim yuvası olan üniversitelere maddi ve manevi katkı sağlayacak bütün iş birliklerine açık olduklarını kaydetti.
Türkiye’deki verileri devlet üniversiteleriyle yedeklemeye karar verdiklerini ve ATABAUM’da kiralanan merkezde verilerin her gün otomatik olarak yedekleneceğini belirten Ünal, kiralanan kabinlerin de üniversiteye maddi kazanç sağlayacağını, ilerleyen zamanlarda ise daha fazla üniversite ile bu ağı genişletmek istediklerini söyledi.
Üniversite ile İş Birliğinde Bir İlk
PenDC ile alanında ilk niteliğinde olan bir anlaşmaya imza atmaktan mutluluk duyduklarını belirten Rektör Çomaklı, dijitalleşmenin baş döndürücü hızda ilerlediği bir dönemde özellikle üniversitelerin değişime ayak uydurması ve öncü olmasının öneminden bahsetti.
Coğrafi yedekleme yapılan ilk üniversite olmaktan ayrıca gurur duyduklarını söyleyen Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu vesileyle verilerin yedekleneceği özel bölümlerden elde edilecek kira geliri ile devlet üniversitelerine katkı sağlamayı hedefleyen PenDC’ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güney ilçelerinde MHP'ye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Güney ilçelerinde MHP'ye yoğun ilgi
Çifte Minareli Medrese için toplanan 2 bin eser restore ediliyor
YEREL HABERLER Çifte Minareli Medrese için toplanan 2 bin eser ...
Türkiye küresel iklim değişikliğinin potansiyel etkileri açısından risk taşıyan ülkeler arasında bulunuyor Küresel iklim değişikliği ve kuraklık endişelendiriyor Atatürk Üniversitesi Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Aksoy: “Hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altındadır” “Kuraklık, sonuçları dikkate alındığında günümüzde insanoğlunun geleceğini tehdit eden en önemli küresel ve bölgesel çevre sorunlarının başında gelmektedir” “Türkiye'nin 2050 yılında su fakiri bir ülke olacağı öngörülmektedir”
YEREL HABERLER Türkiye küresel iklim değişikliğinin potansiyel ...
Atatürk Üniversitesi, modern hayvan sağlığı hizmetleriyle dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi, modern hayvan sağlığı ...
Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
YEREL HABERLER Bu bayramın gözdesi küçükbaş kurbanlıklar olacak
Milletvekili Aydemir’den Şık’a sert tepki Aydemir: ‘Hiç birinizin gücü yetmez’ Aydemir: ‘Milletimizin ferasetine güveniyoruz’ Aydemir’den Dadaş Bakan Babüroğlu’na vefa
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir’den Şık’a sert tepki Aydemir: ...
Fotoğraflarıyla hayatı eve sığdırdı birinci oldu
YEREL HABERLER Fotoğraflarıyla hayatı eve sığdırdı birinci oldu
Erzurum çiftçisine anaç koyun keçi desteği
YEREL HABERLER Erzurum çiftçisine anaç koyun keçi desteği
Uzaktan Eğitim Sürecinde Değerler Eğitimi etwinning projesi
YEREL HABERLER Uzaktan Eğitim Sürecinde Değerler Eğitimi etwinning ...
Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü ...
MHP standına yoğun ilgi
YEREL HABERLER MHP standına yoğun ilgi
Mağın: “Türk İslam medeniyetini oluşturan argümanlardan birisi hat sanatıdır”
YEREL HABERLER Mağın: “Türk İslam medeniyetini oluşturan ...
Aşkale’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aşkale’de trafik kazası: 1 yaralı
“1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor” projesi Erzurum’da başarıyla tamamlandı
YEREL HABERLER “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor” ...
3 Temmuz Stadı’nda yenileme çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 3 Temmuz Stadı’nda yenileme çalışmaları başladı
Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü
YEREL HABERLER Erzurum'da cirit sporcuları yeniden sahalara döndü
Erzurum’da Haziran ayında adam boyu kar
YEREL HABERLER Erzurum’da Haziran ayında adam boyu kar
Sanatçıların derdine derman olacak keşif Baba-oğul ürettikleri cihazın taleplerine yetişemiyor Müzisyenler bu cihazla sosyal medyaya yönelmeye başladı
YEREL HABERLER Sanatçıların derdine derman olacak keşif Baba-oğul ...
Babüroğlu’nun cenazesini dadaşlar taşıdı
YEREL HABERLER Babüroğlu’nun cenazesini dadaşlar taşıdı
KUDAKA desteği ile tarımda örnek uygulama
YEREL HABERLER KUDAKA desteği ile tarımda örnek uygulama
Yeşilay Erzurum Şubesi bağımlılıklarla mücadele için yeni projeler geliştirecek
YEREL HABERLER Yeşilay Erzurum Şubesi bağımlılıklarla mücadele için ...
Su borusu patladı, yollar göle döndü
YEREL HABERLER Su borusu patladı, yollar göle döndü
Tortum Şelalesi'nde tuvalet az, sorunu çok
YEREL HABERLER Tortum Şelalesi'nde tuvalet az, sorunu çok
Curlingte Anadolu Kupası Erzurum’un
YEREL HABERLER Curlingte Anadolu Kupası Erzurum’un