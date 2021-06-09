Burak Okuyucu, "Yaz Bir Kenara" klibiyle dikkat çekti

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Erzurumlu genç sanatçı Burak Okuyucu'nun “Yaz Bir Kenara" isimli klibi müzik severlerden tam not aldı.

Erzurum’un yetiştirdiği genç sanatçı Burak Okuyucu; sözü Ufuk Yeşilgül müziği Fatih Yeşilgül’e ait olan “Yaz Bir Kenara” isimli parçasını Yunus Yılmaz yönetmenliğinde çekilen video kliple hayranlarına sundu.

Okuyucu’nun “Yaz Bir Kenara” isimli çalışması dinleyicilerden tam not alırken video klip ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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