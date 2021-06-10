Erzurum derbisi nefes kesti

Bölgesel Amatör Lig’de start verildi. aynı grupta yer alan Erzurum'un iki takımın mücadelesi izleyenlerin nefeslerini kesti.

Pendemiden dolayı aylardır bir türlü oynanamayan Bölgesel Amatör Ligi müsabakaları dün oynanan karşılaşmalar ile başladı. Erzurum'dan iki kulübün yer aldığı BAL Liginde Yakutiyespor, Ilıca İdmanocağı belediyespor, Iğdır Belediyespor ile Doğubeyazıtsporun aynı grupta yer aldı.

İlk hafta müsabakalarında Ilıca İdmanocağı Belediyespor ile Yakutiye Belediyespor, karşı karşıya geldi. Orhan Tavlı Stadı’nda oynanan karşılaşmada orta hakemliği Trabzon bölgesinden Yasin Kalcıoğlu yaptı.

Karşılaşmayı Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkan vekili ve aynı zamanda Yakutiyespor kulüp başkanı İhsan Karabulut, Yakutiye Belediye Başkan yardımcısı Osman Yıldız, Aziziye Belediye Başkan yardımcısı ve aynı zamanda kulüp başkanı İlhan Umut Aktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor sportif direktörü Muzaffer Bilazer, yardımcı antrenör Uğur Bayarslan, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği bölge müdür yardımcısı Özkan Yıldırım, ile çok sayıda futbol sever izledi.

Zaman Zaman yağmur altında oynanan karşılaşmada iki takımda kontrollü bir oyun sergilerken, Ilıca İdmanocağı Belediyespor müsabakanın 35. dakikasında Ahmet Melik Yılmaz'ın attığı gol ile 1 0 öne geçti. kalesinde gördüğü şok golün ardından çabuk toparlanan Yakutiyespor, ilk yarının sonlarına doğru Bahadır'ın penaltıdan attığı gol ile durumu 1 1'e getirdi ve ilk yarı bu skor ile tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında da yine kıran kırana bir oyun sergilenirken, Ilıca İdmanocağı Belediyespor 85. dakikada Ali'nin ayağından bir gol daha buldu ve doksan dakika sonunda gülen taraf ev sahibi takım Ilıca İdmanocağı Belediyespor oldu.

Karşılaşma sonrası ilk kez BAL Liginde mücadele eden Ilıca İdmanocağıspor galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, maç sonrası Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'da iki takım oyuncularını Güzel mücadelelerinden ötürü kutladı.

Bu arada grupta oynanan diğer maçta ise Iğdır Belediyespor ile Doğubeyazıtspor 1 1 berabere kaldı

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