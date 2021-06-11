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Milletvekili Aydemir: ‘Fırsat vermeyeceğiz’ Aydemir: ‘Başörtülü Akkaya’ya saldırıyı lanetliyoruz’ Aydemir: ‘Milletimiz bilsin, görsün bunları’ Aydemir medya etiğine dikkat çekti Aydemir’den Aytmatov ve Zorlutuna’ya vefa

İHA

Milletvekili Aydemir: ‘Fırsat vermeyeceğiz’ Aydemir: ‘Başörtülü Akkaya’ya saldırıyı lanetliyoruz’ Aydemir: ‘Milletimiz bilsin, görsün bunları’ Aydemir medya etiğine dikkat çekti Aydemir’den Aytmatov ve Zorlutuna’ya vefa

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya yönelik saldırıyı telin ettiğini bildirdi.
Akademisyen Akkaya'nın Nişantaşı'nda başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalmasını değerlendiren Milletvekili Aydemir, "Biz, AK kadro olarak müteyakkız haldeyiz. Bunlara fırsat vermeyeceğiz ama milletimiz de bilsin, görsün bunları. Bunların işi gücü iftira, işi gücü Müslüman'a hayat hakkı tanımamak." dedi.
Aydemir: ‘5n1k berhava olmuş’
Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, "Sosyal mecra çıktıktan sonra gazeteciliğin de lezzeti kaçtı. Önüne gelen 'gazeteciyim' diyor. Bizim meşhur 5N1K berhava olmuş durumda." dedi.
Aydemir: ‘Müsilaj kavramını hiç kullanmadım’
Kullanmadığı bir kavram üzerinden "gazeteciyim" diyenlerin, kendisini sosyal medyada linç ettirme pozisyonuna getirdiğini anlatan Milletvekili Aydemir, "Ben basın toplantısında şunun altını çizdim; CHP demek hizmetsizlik demek. CHP demek eserlerin üstünü örtmek demek. Bunun son yansıması İstanbul. Gelir gelmez temel atmama törenleri yapıldı. Böyle bir garabet olur mu? O törenlerden sonra çıkan rezalet, pislik, Marmara'daki rezil hal orta yerde ben, buna vurgu yaptım. ‘Müsilaj’ kavramını hiç kullanmadım. Ama işlerine öyle geldiği için ve edepsizliği öne aldıkları için iftirayla yönelme bunların işi oldu. İşi ta nereye kadar götürdüler, Kemal Kılıçdaroğlu'na." diye konuştu.
Aydemir: ‘Yalan ve iftira bunların işi’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından kendisine yönelik mesaj paylaştığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, "İnsan bir defa milletvekili basın toplantısında ne söylemiş diye bakmaz mı? Dinlemez mi? Video yayınlamış. Sadece o videoyu dinleseler, 'Bu milletvekili hiç bundan bahsetmemiş' derler. Ama işlerine öyle geliyor. Yalan ve iftira bunların işi. Dedikodu, başka bir şey yok. Daha sonra suç örgütlerinden medet umar hale geldiler. Terör örgütlerinden medet umar hale geldiler." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden, Milletvekili Aydemir'in basın açıklaması videosunu paylaşarak, "Hayret 'sebebi Kılıçdaroğlu'dur' dememiş. Bugünkü talihli partimiz" ifadelerini kullanmıştı.
Basında Etik Anlayışı
Gazetecilere "Mesleğimizi zedelemeye çalışan, bu meslek üzerinden terörize bir zemin oluşturmaya çalışanlara hepimizin tepki vermesi lazım" diye seslenen Milletvekili Aydemir, "Yol haritalarını iftira, dedikodu oluşturuyor, bunların. Bunu da söyleyince zorlarına gidiyor." şeklinde konuştu.
Milletvekili Aydemir, "Televizyona çıkmış daha önce milletvekilliği yapmış bir adam, aklımdan geçmeyen bir şeyi benim adıma söylüyor. Böylesine haddi aşmış bir hal var." dedi.
Aydemir: Sermayeleri Kızarmaz Bir Yüz Bunların
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında yapişletdevret modeline methiyeler düzdüğünü ifade eden Milletvekili Aydemir, "Şimdi o model üzerinden bize iftiralarla yöneliyor. Biz, bunu gösteriyoruz ama sıkılma, utanma yok. Bunların hali bu. Sermayeleri kızarmaz bir yüz bunların." diye konuştu.
Aydemir: ‘Lanetliyoruz’
Akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda başörtüsünden dolayı saldırıya maruz kalmasını değerlendiren Milletvekili Aydemir, "Rapor aldı hanım kızımız. Bu akademisyen, tahammülsüzlük nerede görüyor musunuz? Başörtülü kardeşlerime burada bir not düşüyorum; Lütfen akıllı, uyanık olalım. Bu kazanımlar bütün bir toplumun kazanımı. Sadece başörtülülerin değil, başörtüsüzlerin de huzur üzere yaşaması için geliştirilmiş, ortaya konmuş kazanımlar." yorumunu yaptı.
Saldırıyı kınadığını ve lanetlediğini ifade eden Aydemir, "Biz, AK kadro olarak müteyakkız haldeyiz. Bunlara fırsat vermeyeceğiz ama milletimiz de bilsin, görsün bunları. Bunların işi gücü iftira, işi gücü Müslüman'a hayat hakkı tanımamak." dedi.
‘Aytmatov’u rahmetle anıyoruz’
Türk Dünyasının abide şahsiyetlerinden, kültür ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'u 13'üncü vefat yıldönümünde rahmet ve şükranla anan Milletvekili Aydemir, ‘Cengiz Aytmatov’un 13. vefat yıldönümü. “Sessiz Gemi”de vatanının bir türküsü için can veren Han’dan bahsediyordu. Siyasi ihtiras uğruna bütün milli kazanımlarını bölücü anlayışa peşkeş çekenleri gördükçe, “Savrulmanın bu derekesine pes” diyor, Aytmatov’u rahmetle anıyoruz.’ mesajını verdi.
Aydemir’den Dadaş Kızı Ümmü'lMuharrirat Zorlutuna’ya Vefa
Milletvekili Aydemir TBMM’deki Basın toplantısının son bölümünde 10 Haziran 1984’te Hakka yürüyen Erzurumlu Edip ve şair Halide Nusret Zorlutuna için anma mesajı paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘Halide Nusret Zorlutuna bir dadaş kızı. Ümmü'lMuharrirat “Kadın yazarların annesi” unvanı verilen bu eşsiz ismi vefat yıl dönümünde şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Rahmet deryasına dalsın inşaallah.’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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