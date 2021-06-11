Erzurum Refah’tan esnafa destek çağrısı

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik atılan adımların esnafın sorununuza çözüm olamayacağını söyledi. Başkan Kaylı, “Esnaf, geçmişte uygulanan yapılandırmalardan doğan borçlarını bile ödeyememişken yeni bir yapılandırmaya gitmek, makul ve mantıklı bir çözüm değildir” dedi.

Bu tarz uygulamaların kaçınılmaz sonu sadece ertelediğini vurgulayan Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, “Pandemi döneminde kaçınılmaz dediğimiz bu sonu yüzlerce esnaf yaşadı ve iflas etti. İşini terk edenler de oldu, işyerini kapatıp gidenler de oldu. Esnafın sırtındaki yükü almak başka şey, sırtındaki yükü yere indirip onlara biraz dinlenmelerini tavsiye etmek başka şey. Şu anda hükümetin yaptığı tam da budur. Esnafın sırtındaki yükü alıp onların bellerini doğrultmalarını sağlamak yerine, biraz dinlendirip aynı yükü yeniden sırtlarına veriyor. Sonra esnaf iki adım atıyor, omuzları yeniden çöküyor. Yapılandırma adı verilen uygulamayla yıllardır yapılan budur” diye konuştu.

Fatih Kaylı: “Milli Görüş Olarak Biz Farklıyız”

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, esnafın günübirlik adımlarla desteklenemeyeceğini anlatarak, “Esnafın zaten geçmişten yığınla borcu var, bu borçların üzerine yenilerini eklemek çözüm değil. Çünkü biriken borçların üzerine her ay cari borçlar da biniyor. Madem bir adım atılacak, o halde bu adım esnafı bu borç yükünden temelli kurtarmak yönünde olmalıdır. Esnafa destek verip, istihdam sağlamasına imkan sunmak varken, bizde esnaf borçlandırılıp yanında çalıştırdıklarının bile işsiz kalmalarına sebebiyet veriliyor. Sonra da işsiz kalanlara devlet yardımı yapılıyor. Hâlbuki işsiz bırakılan insanlara yardım için milyonlarca lira masraf etmek yerine, o masrafı esnafı güçlendirmek için yapsalar, ortada işsiz de kalmaz, iş arayan da. Milli Görüş olarak bizim farkımız işte budur. Çünkü biz biliyoruz ki, güçlü ekonomiler, ancak ekonomisi güçlü olan esnafla mümkündür” şeklinde konuştu.

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