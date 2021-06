Karataş’tan Erzurumspor çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, 17 Haziran’da seçimli genel kurul yapacak olan B.B. Erzurumspor’da kongreye çok az zaman kalmasına rağmen belirsizliğin sürmesi ve henüz daha bir başkan adayının çıkmaması şehir halkını ve taraftarları ciddi manada endişeye sevk ettiğini belirtti.

Başkan Karataş, yaptığı yazılı açıklamada, “Ortada herkesin görmesi gereken bir realite var; o da Bu takımın üst üste şampiyon olup Süper lige çıkmasında ve hem tesis hem de kurumsal bazda çok iyi yerlere gelmesinde Erzurum B.B. Başkanı sayın Mehmet Sekmen’in çok ciddi desteği ve emekleri olması. Şurası unutulmamalıdır ki 1.Ligde bir takımın sabit giderleri ve transfer ücretleri çok büyük meblağlar tutmaktadır. Sanayisi olmayan ve tüketime yönelik bir ekonomisi olan Erzurum da bu kadar büyük giderleri tek başına her hangi bir Kurumun desteği olmadan karşılayacak Kulüp Başkanı ve yönetim bulmak oldukça zordur” diye konuştu.

BB Erzurumspor’un sadece Belediyenin değil bu kadim şehrin bir değeri ve tek sosyal heyecanı olduğunu dile getiren Başkan Karataş, daha sonra şunları kaydetti;

“Siyaset üstü olan B.B.Erzurumspor’a ne Sayın Sekmen’in , ne de sayın Sekmen’e taraftarın küsme hakkı yok ve olmamalı da.Sosyal Belediyeciliğin bir Kolu da Spor kulüpleri. Şehre maddi ve manevi çok getirisi olan Süper Lige yeniden çıkmak için Hem Belediye’ye,hem STK lara,hem Büyük iş adamlarına hem de taraftara çok büyük sorumluluk ve görev düşmektedir.

Mücadele edeceğimiz 1.Ligdeki takımlar harıl harıl transfer yapıp sezona hazırlanırken biz hala daha kayıkçı kavgası ile meşgulüz.

Bugünden tezi yok Şehrin Tüm ileri gelenleri bir konsorsiyum oluşturup sorunu çözüme kavuşturmalı. B.B.Erzurumspor’a bugüne kadar verdiği desteği yeniden devam ettirmesi için Sayın Sekmen başta olmak üzere şehrimizin her sorunu ile yakından alakalı sayın Valimiz Okay Memiş bey ve İş adamları ile STK lar ile el ele verip süreci başarıyla yönetmelidir.

MHP Erzurum İl Başkanı olarak yaptığım geziler ve halk ziyaretlerinde B.B. Erzurumspor konusu vatandaşlar tarafından sürekli şahsıma sorularak bu konu hakkında çözüm bulunmasına yardımcı olmam istenmektedir. Şehrimizin her sorununa her konusuna sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu olduğu gibi Erzurumspor konusunda da hassasiyetimizi ortaya koyuyor ve üzerimize düşen ne ise yapacağımızı Erzurum halkına söylüyoruz.”

