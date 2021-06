Erzurum’da “Süte Değer Projesi” Proje ile çiğ sütün litresi 2 yılda 90 kuruştan 2.70 TL'ye yükseldi

Erzurum ili Süt Sektörü Soğuk Zincir Kurulumu Projesi tanıtım toplantısı Havuzbaşı kent meydanında yapıldı.

2018 yılında ilk etabı gerçekleştirilen ve KUDAKA tarafından desteklenen ikinci etap “Süte Değer Projesi” ile Aşkale, Tortum, Çat, Horasan, Köprüköy ve Pasinler’de dağıtılmak üzere 450 adet süt soğutma tankı alındı. Projeyle ilgili gerekli saha çalışmaları tamamlanarak soğutma tanklarının büyük bir bölümü üreticilere dağıtıldı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, KUDAKA, Erzurum Ticaret Borsası ve İl Tarım Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen proje ile 2019’da 90 kuruş olan çiğ süt fiyatını aynı yıl 1.70 TL’ye çıkarıldı. 2020 yılında 2.00 TL’ye alınan süt fiyatı ise 2021 yılında 2,70 TL’ye kadar yükseldi.

3 İlçede 299 tank ile başlanan proje bugün 7 ilçede Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Tortum, Aşkale ve Pasinler ile birlikte 552 tank ile daha güçlü ve daha verimli duruma geldi.

Proje kapsamında bugüne kadar 3.954.622,50 litre süt toplanınken bu sütler karşılığında üreticilere 8.284.678,69 TL ödeme yapıldı. Erzurum ekonomisine katkının ise 1.397.857,52 TL ödenen vergiler ile 863.594,11 TL ülke ekonomisine katkıda bulunulduğu belirtildi.

Havuzbaşı kent meydanındaki tanıtım toplantısına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA ) Genel Sekreteri Oktay Güven, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar katıldı.

Erzurum Valisi Okay Memiş soğuk süt tanklarını gezerek Borsa Başkanı Hakan Oral’dan bilgi aldı.

Vali Okay Memiş burada yaptığı açıklamada, “Tohumlarını attığımız ürün meyve vermeye başladı. Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) projesidir. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, asıl yürütücü Ticaret Borsasıdır. Ticaret bünyesinde kurulan bir şirkettir. Süte Değer Projesi nedir önce sizlere söyleyeyim, 1 Türkiye’nin en önemli hayvancılık kenti olan Erzurum’da hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin üretmiş oldukları sütün para etmesi demektir. Eskiden çok az para eden süt bugün hem sütümüzün değeri arttı para etti, 2 Sütümüzün kalitesi arttı, 3 Süt ürünlerinin kalitesi arttı. Bugün Türkiye’de proje sayesinde Erzurum’da en kaliteli, en nitelikli, en hijyenik sütler üretiliyor. Süt tankları Türkiye’nin dördüncü büyük vilayeti olan, 2 bin köyü olan Erzurum ilindeki tüm ilçelere gitmek için hazırlandı. En ücra yerdeki çiftçimize de ulaşacağız. Vatandaşlar ürettikleri süt ürünleri ile daha fazla gelir elde etmiş olacaklar. Bu işle uğraşan herkese teşekkür ederim. Süt tanklarını bizlere temin eden Sanayi Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığına, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanına, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze, KUDAKA Genel Sekreterliğine, şirket yöneticilerine, projenin asıl sahibi Ticaret Borsası Başkanına teşekkür ederim. Çiftçilikle uğraşan kardeşlerimizin emrindeyiz. Bizler onların ayağına gidiyoruz. Bu demek oluyor ki hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz” diye konuştu.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ise, “2018 yılında kurmuş olduğumuz soğuk süt zincir projesi ile başlanan serüvende, 300 tank ve 9 araçla başlanan serüvende çiftçilerimize yönelik projede, o günkü şartlarda sütün birim fiyatı 1.70 iken, şu anda 2.70 oldu. O gün 12 köye hizmet verilirken, bugün 50'ye yakın köye hizmet veriliyor. O gün 300 üretici iken, bu gün 900 üreticiye ulaşıyoruz. O gün 6 ton süt toplanırken, bu gün 30 ton süt toplanıyor, hedef olarak süte değer projesinde ikinci etap diye adlandırdığımız proje ile 100 tonları bulmak, hatta tüm ilçe ve çiftçiye ulaşmaktır. 20212022 yıllarında hedeflediğimiz üçüncü etap projeleri ile ulaşılmış olunacak. Uzak ilçelere süt toplama merkezleri kuruyoruz. Hınıs, İspir ve Horasan ilçelerin projeleri sonuçlandı. Ekipmanlarını aldık. Yıl sonuna kadar kurulmuş olunacak. Projenin en büyük avantajı çiftçimize katma değer sağlamak. Çiftçilerimiz sarf ettikleri emeklerinin karşılığını almaya başladılar. Hayvancılıkta artış oldu. Pandemi sürecinde bu işin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Gıda hijyen standartlarına göre süt toplanıyor. Mandıralara soğuk süt zinciri şeklinde sevkiyat oluyor. Uluslararası markalar oluşturmak için önemli bir projedir. Standardı yakalarsak birçok marka çıkmış olacak. İstihdam artmış olacak. Tarım ve Orman Bakanlığına, Sanayi Bakanlığına, Erzurum Valiliğine teşekkür ederim. Projenin asıl mimarları üreticilerimizdir. Bu projeye sahip çıktılar. Hepsine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Törene katılan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, yaptıkları açıklamalarla proje hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Açılış kurdelesinin kesiminden sonra tanıtım toplantısı sona erdi.

