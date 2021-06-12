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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da 4 ayda 106 şirket kuruldu

İHA

Erzurum’da 4 ayda 106 şirket kuruldu

TOBB 2021 OcakNisan dönemi birikimli kurulan ve kapanan şirket verilerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,7 oranında arttı. İl üç aylık bazda kurulan şirket sayısı çokluğu bakımından bölge illeri sıralamasında Malatya, Van ve Elazığ’ın ardından 4’üncü sırayı aldı.
Erzurum Ocak Nisan Verileri
TOBB verilerine göre Erzurum’da bu yılın ilk 4 ayında 106 şirket, 12 kooperatif, 44 gerçek kişi ticari işletmesi kuruldu. Dönemde 10 şirket, 1 kooperatif tasfiye işlemi gördü. İlde 9 şirket, 1 kooperatif, 20 küçük işletme kapandı. 2020 yılının aynı döneminde ilde 90 şirket, 8 kooperatif ve 35 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.
Bölgesel Veriler Ve Erzurum
TOBB verileri kaydında DOSİAD tarafından yapılan analize göre 2021’in ilk 4 ayında Erzurum’da 106, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 172, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 298, Doğu Anadolu Bölgesinde ise bin şirket kurulumu kaydedildi. Erzurum’un bölge toplamında kurulan şirket sayısı payı yüzde 10,26 oldu
Bölge İlleri Dağılımı
Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en fazla şirket kurulumu Malatya’da kaydedildi. Bu yılın ilk 4 ayında Ağrı’da 61, Bingöl’de 59, Bitlis’te 60, Elazığ’da 133, Erzincan’da 55, Erzurum’da 106, Hakkari’de 35, Kars’ta 28, Malatya’da 211, Muş’ta 40, Tunceli’de 21, Van’da 187, Ardahan’da 7, Iğdır’da 30 şirket kuruldu.
Kurulan Şirket Sayısı 3 Kat Arttı
Nisan ayında kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 204,5 artış oldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Nisan ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini paylaştı. Buna göre, Nisan 2021’de, Nisan 2020’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 204,5 kurulan kooperatif sayısı yüzde 118,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 155,4 oranında arttı.
Nisan 2021’de, kapanan şirket sayısı 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 130,1 kapanan kooperatif sayısında yüzde 445,5 oranında artış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,4 oranında azalış oldu.
2021 yılı Nisan ayında kapanan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalış oldu. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 21,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,4 oranında azaldı.
Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 1,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 40,2 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 42,9 oranında artış oldu.
Nisan 2021’de tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti. Bu dönemde kurulan toplam 8 bin 707 şirket ve kooperatifin yüzde 84,6’sı limited şirket, yüzde 13,8’i anonim şirket, yüzde 1,6’sı ise kooperatif oldu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39’u İstanbul, yüzde 10,3’ü Ankara, yüzde 5,8’i İzmir’de kuruldu.Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.
Nisan 2021’de kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 72,5 oranında azaldı. 2021 yılında toplam 41 bin 170 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 35 bin 224 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 45,9’unu, 5 bin 398 anonim şirket ise yüzde 54,1’ini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 72,5 oranında azaldı.

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