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TAF Başkanı Çintimar: Sporcularımız olimpiyat kotası ve rekor hedefiyle yarışacak

DHA

TAF Başkanı Çintimar: Sporcularımız olimpiyat kotası ve rekor hedefiyle yarışacak


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Erzurum'un ev sahipliğinde bugün 6'ncısı düzenlenecek Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası'nda Türk sporcuların olimpiyat kotası ve rekor hedefleriyle koşacaklarını söyledi.
Erzurum'da bu yıl 6'ncı kez düzenlenecek ve bugün başlayacak olan Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı Yakutiye Medresesi bahçesinde yapıldı. TAF Başkanı Fatih Çintimar, denetleme kurulu üyesi Fatih Tüzemen, milli atletler Büşra Yıldırım ve Oğuz Uyar, 2 gün sürecek yarışlar ve hedefleriyle ilgili açıklama yaptı.
TAF Başkanı Fatih Çintimar, şampiyonanın Türkiye, Balkanlar, Avrupa ve Dünya atletizmi açısından son derece önemli bir organizasyon olduğunu bildirdi. Pandemiden dolayı katılımın az olduğunu ifade eden Çintimar, "Burada olimpiyatlarda madalya alan, dünya şampiyonu olan sporcular var. Kendi milli takımımız burada. Bu organizasyonun bir büyük tarafı olimpiyatlara direk kota veriyor olması Olimpiyat kota derecesini geçen sporcu Tokyo Olimpiyatının biletini almış oluyor" dedi. 
Erzurum'daki yarışlarda dünya şampiyonu Ramil Guliyev, Olimpiyat üçüncüsü Yasmani Copello, Avrupa 100 metre üçüncüsü ve Türkiye rekortmeni Jak Ali Harvey, Avrupa U20 şampiyonu 4x400 takımı üyeleri olmak üzere Türkiye'nin tüm sprint kadrosunun koşacağını kaydeden Çintimar, "Avrupa ve dünyada bir çok ülkenin gözü burada olacak. Burada alınacak kotalar birçok ülke sporcusunu kota dışına itecek. Yeni sistemde siz kota alıp daha iyi derece koştuğunuzda kötü olan kotanın dışına çıkıyor. Şu an 15 kotamız var. Burada yarışacak sporcularımızın tamamı kota alırsa 20'ye yakın kota alınmış olacak. Bizim hedefimiz 16 kota alabilmek. Hem bayrak takımları, 100 metre ve 110 metre engel bayanlar, 100 ve 200 metre branşlarında kota kovalayacağız. 4x100'de kotamız vardı ama yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. 4x400 ve 2 kadın 2 erkek sporcunun yarıştığı 4x400 miks, 110 metre engelde Mikdat Sevler, 100 engelde de Şevval Ayaz ile olimpiyata gitmek istiyoruz. Sporcular rekor hedefiyle buraya geldi. Burada rekor elde edeceğimize inanıyorum. Bayanlar ve erkeklerde bütün branşlarda rekor kırabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. 
Milli atlet Büşra Yıldırım, Erzurum'un kendilerine uğurlu geldiğini ifade ederek olimpiyat kotasıyla ayrılmak istediklerini söylerken, Oğuz Uyar ise kendilerine güvendiklerini ifade etti. 
OLİMPİYAT İÇİN KOŞACAKLAR
Erzurum'da 2 gün sürecek yarışmalarda Ukrayna, 4x100 metre, 4x400 metre ve 4x400 metre karışık bayrakta kota arayacak. Ayrıca Belarus, İran, Romanya, Lübnan, Katar ve Umman da Olimpiyat şansı devam eden atletleriyle müsabakalara iştirak edecek.
TÜRK SPORCULAR KOTA VE REKOR İÇİN KOŞACAK
Bireysel müsabakalarda 110 metre engellide Türkiye rekortmeni Mikdat Sevler de kendisinden beklenen yeni rekorla birlikte Olimpiyat barajı için kritik bir müsabakaya çıkacak. Müsabakalarda Ramil Guliyev, Yasmani Copello, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Mizgin Ay, Kayhan Özer, Umut Uysal, Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Sinan Ören gibi birçok rekortmen ve Türkiye şampiyonu atlet yarışacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Yakutiye Medresesi bahçesindeki toplandı
-TAF Başkanı Çintimar'ın konuşması
-Milli atletler Büşra Yıldırım ve Oğuz Uyar'ın konuşmaları
-TAF Başkanı Çintimar'ın soruları cevaplandırması
-Toplu fotoğraf çekimiHaber: Salih TEKİN Kamera: Oktay POLAT / ERZURUM, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2021-06-12 12:15:09

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