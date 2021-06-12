Öğrencilere kariyer yolunda Daytam anlatıldı

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama Mezun İzleme Araştırma ve Uygulama Merkezi, (ATA KARMER) düzenlediği söyleşiler kapsamında öğrencilere üniversite birimlerini tanıtmaya tüm hızıyla devam ediyor. Merkezin bu haftaki söyleşisinde ise Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAYTAM) anlatıldı.

ATA KARMER tarafından düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak katılan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan ve DAYTAM Müdürü Prof. Dr. Hamdullah Kılıç, 2014 yılında kurulan DAYTAM’ın Türkiye’deki araştırma ve uygulama merkezleri içerisinde ARGE ve teknoloji açısından ilk üçte yer aldığını belirterek merkez hakkında bilgi verdi.

“DAYTAM, 70 Üniversiteye Hizmet Veriyor”

Dışa bağımlı olunan alanlardaki sorunların çözümüne odaklandıklarını vurgulayan Kılıç, merkezin bu doğrultuda geliştirilmesine yönelik politika yürütüldüğünü ifade etti. Bugünlerde popüler olan sağlık konusundaki ilaç geliştirme ve testleri için özel koşullar ve laboratuvarlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Kılıç, Türkiye’nin bu alanlardaki açığını DAYTAM olarak gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

DAYTAM’ın 70 üniversiteye hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Yurtcan ise, merkezde çeşitli alanlardan alınan numune testlerinin yapıldığını aktardı. Yurtcan, yeni üretilen ilaç veya tıbbı cihazların insan ve canlı yaşamına herhangi bir etkisinin olup olmadığını ortaya koyan biyo uyumluluk testlerini ise kısa sürede hayata geçireceklerini söyledi.

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