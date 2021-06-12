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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Çevre Günü farkındalık etkinliği düzenlendi

İHA

Dünya Çevre Günü farkındalık etkinliği düzenlendi

Ekosistem Restorasyonu temalı 5 Haziran Dünya Çevre Günü Etkinliği, Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi.
Geniş bir katılımla gerçekleştirilen ve kutlamadan ziyade farkındalık günü vurgusu yapılan panel, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı ve zaman içerisinde izlenebilecek şekilde kayıt altına alındı.
Programın moderatörlüğünü gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ile Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Ceylan; 516 Haziran 1972 yılında Stockholm’de ilk dünya konferansı olma sıfatıyla düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında (113 ülkeden 1200 delegenin katıldığı) özellikle 5 Haziran günü “Kalkınma Uğruna Çevremizi Yok Etmeyelim” mottosundan hareketle Dünya Çevre Günü olarak ilan edildiğini aktardı.
Panelde, Çevresel Tükenmişliğin Farkındalığına Vurgu Yapıldı
Prof. Dr. Zeynep Ceylan, günümüzde etkisi ciddi şekilde hissedilen küresel iklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın, yüzeysel suların asidifikasyonunun ve buzulların eriyerek getireceği onlarca problemin yanı sıra içme suyunun okyanuslara karışmasının olumsuzluklarına vurgu yaptı.
Çölleşme, stratosferik ozon tabakasındaki incelme ve delinmeler, deniz ve okyanus diplerinin atık çöplüğü haline gelmesi ve mikrokirleticilerin bilhassa mikroplastik kirliliğinin ekosistemdeki canlıları tehdit ettiğini vurgulayan Ceylan; yerel ve çevresel problemlerin yanı sıra ekosistemin tükenmişliğinin bir Boomerang Paradigması olarak karşımıza çıkan pandeminin toplum üzerindeki sarsıcı etkilerine de dikkat çekerek, etkinliği bir kutlama programı olmaktan öte, baş edilebilmesi çok ciddi önlemlerle ancak mümkün olabilecek “çevresel tükenmişliğin farkındalığına yönelik” bir program olarak tertiplediklerini belirtti.
Farkındalık Etkinliğine Katılım Oldukça Yoğun Oldu
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen farkındalık etkinliğine; moderatör olarak katılan Prof. Dr. Zeynep Ceylan’ın yanı sıra programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, “Yeşil ve Çevre Dostu Şehir Erzurum” başlıklı konuşması ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Çevre ve Yerel Yönetimler” başlıklı konuşması ile Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, üniversitemiz dışından “İş Çevresi ve Sağlık Etkileşimi” başlıklı konuşması ile KTÜ Halk Sağlığı Anabilim Dalı akademisyenlerinden Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun, “Tüketim Alışkanlıklarımızın Çevreye Olan Etkisi” başlıklı konuşması ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Doç. Dr. Çağdaş Gönen, “Üniversitelerimiz ve Atık Yönetimi” başlıklı konuşması ile Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden Doç. Dr. Ece Ümmü Deveci, “Çevre ve Etik” başlıklı konuşmaları ile Atatürk Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Seçen ve “Yaşam Kaynağımız Su” başlıklı konuşması ile Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ekmekyapar Torun katılım sağladı.

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