Oltu jandarma ekiplerinden hafta sonu mesaisi

Erzurum Oltu Jandarma Trafik ekipleri hafta sonu mesaisine aksatmadan devam ediyor.

Oltu Tortum Devlet Karayolu Orcuk kavşağında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde Oltu 6. ve 19. jandarma ve asayiş ekiplerince drone ile trafik kontrolü yapıldı.

Yapılan uygulamada 8 sürücüye toplam 2 bin 571 TL idari para cezası uygulanırken, 1 araç ve 1 sürücü men edildi. Sürücülerin daha huzurlu ve güvenli bir şekilde trafikte seyretmeleri sağlandı.

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