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Gıda okur yazarlığı İl Tarım Müdürü Osman Akar: "Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır"

İHA

Gıda okur yazarlığı İl Tarım Müdürü Osman Akar: "Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır"

Tarım ve Orman Bakanlığı toplumda sağlıklı ve bilinçli gıda tüketimi için gıda okur yazarlığını önemsiyor. Toplumda gıda okur yazarlığının önemli olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tüketicilerin güvenilir gıda bilincine sahip olması için uyarıyor.
Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Bakanlık olarak gıda okuryazarlığını çok önemsediklerini belirterek, “Gerçekten toplum içerisinde gıda okuryazarlığı konusunda vatandaşların bilinçli olması gerek, okuryazarlığı nedir diye ifade edersek, tüketicilerin güvenilir gıda bilinci içerisinde sağlıklı beslenmeleridir. Günlük gıda tüketimini planlayabilme amaçlanmalı. Bu doğrultuda gıda ve beslenme bilgilerinin yer aldığı etiket bilgilerini doğru okuyabilmek, bu ürünleri analiz edebilmek, yeterli ve dengeli beslenme için bunun değerlendirme ve bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmak, yani bunları insanların kendileri bir davranış biçimi haline getirmelerini sağlamaktır. Buna da gıda okuryazarlığı diyoruz. Daha kısa ifade edecek olursak ürünün etiket bilgilerini okuyabilme alışkanlığına ne diyoruz gıda okuryazarlığı diyoruz” diye konuştu.
Akar, gıda israfının önüne geçilmesinin de önemli olduğuna dikkat çekerek, “Şöyle örnek verirsek her gıdanın üzerinde son tüketim tarihi vardır, yine her gıdanın üzerinde bir de tavsiye edilen tüketim tarihi bulunmaktadır. Son tüketim tarihi o gıdanın o tarihten sonra tüketilmemesi gerektiği anlamını taşır. Bu özellikle de et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerini daha çok kapsar. Bir üründe tavsiye edilen tüketim tarihi ise üretimi yapılan ürünün ambalajında, üretim yapısında bozulma, ürünün yırtılmasında sorun yoksa o ürün o tarihten sonra da tüketilebilir anlamını taşır” dedi.
Gıda ürünlerinde gıda israfının önüne geçilmesi için üretim ve tüketim ürünlerinin iyi okunması gerektiğini anlatan Akar daha sonra şunları söyledi:
“Bu da gıda okuryazarlığının iyi okunması şart, vatandaşın bu konudaki durumu konusunda çeşitli eğitimler veriyoruz. Bunun en önemli ayağı ise küçük yaşlarda bu bilinci sağlamak. Hatta okullarda çocuklara yönelik gıda eğitim konularında bilgilendirme yapılıyor. Bizlerin tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır. Rafta veya kasada fiyat farkları bundan kaynaklanıyor. Örnek verirsek marketlerde 5 liraya alınan bir sütün fiyatı 5 lira, bir başka sütün fiyatı 7 lira, bunu da etiket bilgilerini okursak fiyat farkının nereden kaynaklandığını iyi biliriz. En azından ne ürün aldığımız bilmiş oluyoruz. Bizlerin tüketicilerimizden isteğimiz gıda alırken mutlaka etiket bilgilerine dikkat etmeleridir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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