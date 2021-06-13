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Milletvekili Aydemir: “Batı Çalışma Grubu zulmünü unutmadık” Aydemir uyardı: “Aportta bekleyenler var”

İHA

Milletvekili Aydemir: “Batı Çalışma Grubu zulmünü unutmadık” Aydemir uyardı: “Aportta bekleyenler var”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın Nişantaşı'nda uğradığı saldırıya ilişkin, "AK Parti gibi insanların huzurunu temine gayret eden, inancın önündeki bütün prangaları bertaraf eden bir yapıya rağmen bu damar halen duruyor" dedi.
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde, 11 Haziran 1997'de Batı Çalışma Grubu oluşturulduğunu hatırlatarak "Bunlar, insanımızı inanca dönük fişlediler, insanlarımızın huzuruna kastettiler. Ardından binlerce, on binlerce mağdur çıktı." diye konuştu.
Bu damarın halen kurumadığını, Nişantaşı'ndaki son hadisenin bunun bir örneği olduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, "Başörtülü bir akademisyene saldırı yapılıyor. Tahammülsüzlüğe bakın. AK Parti gibi insanların huzurunu temine gayret eden, inancın önündeki bütün prangaları bertaraf eden bir yapıya rağmen bu damar halen duruyor." ifadelerini kullandı.
‘Uyanık olmalıyız’
Bu konuda dikkatli olunması gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Başörtülü kardeşlerimiz, 'Nasıl olsa artık kamuda da iş buluyoruz, rahatız.' gibi geniş bir düşünce yapısına sahipler. Oysa öyle değil. Aportta bekleyenler var. Öyleyse Batı Çalışma Grubu'nu insanlar unutmasınlar. Bu damarın tamamen kurutulması için insanlarımızı uyanık olmaya davet ediyorum." dedi.
Batı Çalışma Grubu gibi yapılarla bölücü terör örgütlerinin de daha fazla alan bulduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, Bitlis'in Tatvan ilçesi Sütlü mezrasında 11 Haziran 1992'de terör örgütü PKK'nın yol keserek minibüsten indirdiği 13 kişiyi yaklaşık bir kilometre ileride kurşuna dizdiğini aktardı.
Aydemir’den HDP’ye tepki
Türkiye'nin teröre karşı büyük bir mücadele verdiğini dile getiren Aydemir, "Üzüldüğümüz şey şu; bölücüleri, vatan hainlerini, PKK'lıları burada himaye eden siyasi bir uzantı var, HDP. HDP ile müttefik olanlara bir bakın Allah aşkına. Vatanı bölmeye çalışanlarla Atatürk'ün partisi müttefiklik halinde. Siyaseti, bunlarla araya bir payanda koyarak ortak götürüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

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