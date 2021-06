Erzurum Play-Off’ta

Yalova’da düzenlenen 3.Lig C Grubunda Mardin Kızıltepe Engelliler Birliği’nden sonra 2.Lige Terfi maçları oynamaya hak kazanan 2.ekip Erzurum Gençlik Spor Kulübü oldu. Antrenör Ali Ekber Erol yönetimindeki mavibeyazlılar, emin adımlarla 2. Lige koşuyor.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi maçları Yalova’da oynandı. Antrenör Ali Ekber Erol yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor Kulübü PlayOff bileti aldı. Tekerlekli Sandalye Basketbol 20202021 Sezonu 3. Ligi Grup Müsabakaları, 913 Haziran tarihleri arasında Yalova 90. Yıl Spor Salonu ve Bursa Orhangazi Spor Salonu'nda yapıldı. 3.Lig C Grubu son maçında Şanlıurfa BESK takımını mağlup eden Erzurum temsilcisi grubunu 2 galibiyetle 2.sırada bitirdi. Mavibeyazlılar Mardin’in ardından ikinci sırada PlayOff’a yükselme başarısı gösterdi. Antrenör Ali Ekber Erol ile talebeleri emin adımlarla 2. Lige koşuyor. Tekerlekli Kartallar, Playoff’a yükselme sevinci yaşadı.

Erzurum Gençlik Spor kulübünün de yer aldığı Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligi'nde C Grubu'nda Siverek Engelliler, Şanlıurfa Bedensel Engellileri yenerek PlayOff’a yükselmeye hak kazandıklarını belirten Antrenör Ali Ekber Erol, “Şükürler olsun Rabbim bizlere PlayOff fırsatını nasip etti. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah takımımız 2. Lige de yükselecek. Kendimize güvenimiz tam. Yalova’da PlayOff biletini aldığımız için mutluyum” diye konuştu.

PlayOff müsabakalarının 1519 Haziran tarihlerinde oynanacağının altını çizen Antrenör Ali Ekber Erol, “Rabbim bizlere 2 lig nasip etsin inşallah. Yine Yalova’da yapılacak olan müsabakalarda ilk üçte yer alan takımlar 2. Lige yükselecekler. O takımlardan biri olmak istiyoruz” dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Gençlik Spor Kulübü Başkanı Murat Tanas da, Yalova’da emin adımlarla 2. Lige koşan ve PlayOff grubuna kalan Tekerlekli Sandalye takımını kutladı.

