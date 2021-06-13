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Guliyev'in 37 yıllık 200 metre Avrupa rekoruna rüzgar engeli

DHA

Guliyev'in 37 yıllık 200 metre Avrupa rekoruna rüzgar engeli


Turgay İPEK / Şifanur TAVUS ERZURUM, (DHA) TÜRKİYE Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Sprint Relay Cup ve Balkan Bayrak Şampiyonası"nda Ramil Guliyev, İtalyan sporcu Pietro Mennea'ya ait olan ve 37 yıldır kırılmayan 19.72'lik rekoru Erzurum'da denedi. Güliyev, rüzgar nedeniyle 20.44 yaparak bu rekoru kıramadı.
Erzurum, Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki atletizm pistinde dün başlayan ve bugün tamamlanan yarışmalarda sporcular kendi ya da ülke rekorlarını kırarak büyük başarıya imza attılar. Olimpiyat için birçok sporcu kota alırken gözler saat 15.30'da piste çıkan Ramil Guliyev'e çevrildi. Milli sporcu Ramil Guliyev, İtalyan sporcu Pietro Mennea'ya ait 37 yıldır kırılmayan 19.72'lik 200 metre Avrupa rekorunu denedi. Şampiyonada rüzgarın etkisi ile 20.44 yaparak rakiplerini geride bırakarak birinci gelen Guliyev rekoru kıramadı. Oldukça zevkli geçen yarışmaları tribünlerde çok sayıda vatandaş izledi ve alkışları ile sporculara destek verdi.
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, havanın aşırı rüzgarlı olmasından dolayı rekor çıkmayacağını farkeden Guliyev'in sadece kazanmaya gittiğini söyledi. Çintimar, "Erzurum'da yapmış olduğumuz Balkan Bayrak ve Olimpiyat kota yarışmalarımızı 200 metrede Ramil'in koştuğu dereceyle tamamlamış olduk. Guliyev, 200 metrede Avrupa rekoru deneyecekti fakat havanın aşırı rüzgarlı olmasından dolayı rekor çıkmayacağını farkettiği için sadece kazanmaya gitti. Kazanmaya odaklı koştuğu derece bile hem Erzurum'un bu yarışmadaki 7 yıllık rekorunu kırdı hem de 20.44'lük bir derece ile şu an Avrupa'da her yerde söz sahibi olabilecek bir dereceye sahip oldu. Burada başarıyla koşan bütün sporculara teşekkür ediyorum. Her sporcu çok ciddi emek, çaba verdi. Sadece bizde değil Lübnanlı, İranlı, Ukraynalı, Romanyalı tüm sporcular burada rekorlarını kırdı" diye konuştu.
Rüzgar olmasa rekoru kırabileceğine inandığını söyleyen Ramil Guliyev, "Bugün hava biraz rüzgarlıydı. 20.44 çıktı derecem. Şu an için iyi. Olimpiyatlara hazırlık idmanı gibi. Her şey beklediğimiz gibi gidiyor. İnşallah olimpiyatlarda en güzel dereceyi göstermeye çalışacağız. Altın madalya için savaşacağız. Rekor denemesi hava şartlarından dolayı olmadı. Ama bu derece şimdi için iyi. Bir sonraki yarışlarda tekrar deneyeceğim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sporcuların hazırlıkları
Engelli atlama
Erkek ve kadın sporcuların koşuşu
Ramil'in rekor deneyen koşusu
Ramil Guliyev ile röp
TAF Başkanı Fatih Cintimar ile röp
(KJ:Haber-Kamera: Şifanur TAVUS / ERZURUM, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2021-06-13 16:55:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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