Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi Ramil Guliyev Erzurum Cup rekorunu kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi Ramil Guliyev Erzurum Cup rekorunu kırdı

İHA

Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası rekorlarla sona erdi Ramil Guliyev Erzurum Cup rekorunu kırdı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası yarışları sona erdi. Milli atlet Ramil Guliyev Erkekler 200 metrede elde ettiği 20.44’lük dereceyle Erzurum Cup rekorunu kırdı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Atletizm Pisti'nde dün başlayan Uluslararası Erzurum Sprint ve Bayrak Kupası ikinci gün yarışlarında sporcular derece elde etmek için mücadele etti. Milli Takım'ın büyük başarı elde ettiği yarışlar adeta nefes kesti.
Milli Takımlar, Tokyo’da yarışmak için şansının devam ettiği 4x100 ve 4x400 metre erkeklerde Olimpiyat kotasını Erzurum’da netleştirmek için sahne aldı. Yarışlarda milli atletler erkekler ve kadınlarda toplam 10 kişilik kota elde etti.
Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev ise 200 metre erkeklerde elde ettiği 20.44’lük derecesiyle Erzurum Cup’ta tüm zamanların rekorunu kırarak altın madalya elde etti.
Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Guliyev, Olimpiyatlarda altın madalya almak istediğini ifade ederek, ”Bugün hava rüzgarlıydı. 20.44 ile bitirdik. Bu yarış Olimpiyatlar için biraz hazırlık oldu. Her şey yolunda gidiyor. Olimpiyatlarda iyi bir derece almaya çalışacağız. Altın madalya için çalışacağız. Bugün Avrupa Rekoru istiyordum ama şartlar uygun değildi. Rüzgar çok fazla vardı. Şimdi bu derece iyi ama başka zaman deneyeceğim” dedi.
Turnuvanın tamamlanmasının ardından Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar yaptığı açıklamada, “Çok zevkli yarışmalar oldu. Burada Dünya çapında dereceler alındı. Olimpiyatlar için milli takım olarak 10 kota biz aldık. 20 kota Belarus ve Ukraynalı atletler aldı. Toplamda buradan 40 kota verildi. Ayrıca Lübnan’da 1 kota elde etti. İnanılmaz yarışlar oldu. Son yıllarda ki en sert ve güzel yarışmalar oldu. Bayrak yarışlarında saniyelerle kotayı kaçırdık. Romanya ve Sırbistan’da yarışmalarda kotaları tamamlamak istiyoruz. Ramil’de bugün Avrupa Rekorunu deneyecekti. Ama rüzgar buna izin vermedi” şeklinde konuştu.
İki gün boyunca devam eden turnuva yapılan ödül töreniyle sonlandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Guliyev'in 37 yıllık 200 metre Avrupa rekoruna rüzgar engeli
YEREL HABERLER Guliyev'in 37 yıllık 200 metre Avrupa rekoruna rüzgar ...
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar gönüllere girmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Yakutiye Belediye Başkanı Uçar gönüllere girmeye ...
Erzurum Play-Off’ta
YEREL HABERLER Erzurum Play-Off’ta
Milletvekili Aydemir: “Batı Çalışma Grubu zulmünü unutmadık” Aydemir uyardı: “Aportta bekleyenler var”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Batı Çalışma Grubu zulmünü ...
Gıda okur yazarlığı İl Tarım Müdürü Osman Akar: "Tüketicilerden istediğimiz mutlaka aldığı gıdanın etiket bilgilerini iyi okumalarıdır"
YEREL HABERLER Gıda okur yazarlığı İl Tarım Müdürü Osman Akar: ...
Oltu jandarma ekiplerinden hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Oltu jandarma ekiplerinden hafta sonu mesaisi
DOSİAD Erzurum üretim ekonomisine dikkat çekti
YEREL HABERLER DOSİAD Erzurum üretim ekonomisine dikkat çekti
Erzurum Şirketleşme sermayesinde sıra atladı
YEREL HABERLER Erzurum Şirketleşme sermayesinde sıra atladı
Erzurum'da kavşaktaki kazada can pazarı yaşandı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum'da kavşaktaki kazada can pazarı yaşandı: 10 ...
Atletlerin kota mutluluğu
YEREL HABERLER Atletlerin kota mutluluğu
Olimpiyat için koştular Erzurum’da atletizm kota yarışları nefes kesti
YEREL HABERLER Olimpiyat için koştular Erzurum’da atletizm kota ...
Olimpiyatlarda son kota Erzurum’dan Uluslararası Erzurum SPRINT ve Bayrak Kupası yarışları Erzurum'da yapılacak
YEREL HABERLER Olimpiyatlarda son kota Erzurum’dan Uluslararası ...
Dünya Çevre Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Dünya Çevre Günü farkındalık etkinliği düzenlendi
Öğrencilere kariyer yolunda Daytam anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere kariyer yolunda Daytam anlatıldı
(Görüntülü) SPOR TAF Başkanı Çintimar Sporcularımız olimpiyat kotası ve rekor hedefiyle yarışacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) SPOR TAF Başkanı Çintimar Sporcularımız ...
TAF Başkanı Çintimar: Sporcularımız olimpiyat kotası ve rekor hedefiyle yarışacak
YEREL HABERLER TAF Başkanı Çintimar: Sporcularımız olimpiyat kotası ...
'Pandemide kaygı, anksiyete bozukluğu ve depresyon yaşayanlar arttı'
YEREL HABERLER 'Pandemide kaygı, anksiyete bozukluğu ve depresyon ...
Erzurum’da 4 ayda 106 şirket kuruldu
YEREL HABERLER Erzurum’da 4 ayda 106 şirket kuruldu
Taşkesenligil, şampiyon boksörü kutladı
YEREL HABERLER Taşkesenligil, şampiyon boksörü kutladı
Short Track Olimpik milli takımı sezon başı performans testinde
YEREL HABERLER Short Track Olimpik milli takımı sezon başı ...
Erzurum’da “Süte Değer Projesi” Proje ile çiğ sütün litresi 2 yılda 90 kuruştan 2.70 TL'ye yükseldi
YEREL HABERLER Erzurum’da “Süte Değer Projesi” Proje ile çiğ sütün ...
Akgül ve Çintimar’dan DAGC’ye ziyaret
YEREL HABERLER Akgül ve Çintimar’dan DAGC’ye ziyaret
Karataş’tan Erzurumspor çağrısı
YEREL HABERLER Karataş’tan Erzurumspor çağrısı
Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulunda Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Kazım Karabekir İmam Hatip Ortaokulunda Bilim Fuarı ...