Şair Mehmet Aksu’nun kaleminden Erzurum sevdası

Erzurum ve Memleketi Kahraman Maraş başta olmak üzere Anadolu sentezini ruhunun derinliklerinde barındırdığı hissiyatını şiirlerinde ve bir çok eserinde okuyucularıyla buluşturan Şairyazar Mehmet Aksu, aynı zamanda cezaevi Müdürü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Siyaset Bilimi alanında ki eğitimlerini de edebi kişiliğinin yanında kariyerine ekledi. Her mecrada bu iki kadim şehrin tarihinde ki köken birlikteliği ve atiye uzanan yolda rehber olduğunu belirterek zaman zaman bu alanda gerek siyasi erkler ve gerekse mülki yöneticiler ile temasta bulunarak Erzurum ve Kahraman Maraş’ın özünün dünyaya tanıtımına katkı sağlamak istediğini vurguluyor.

Yazısı “Erzurum Sevdası” isimli dergide yayınlanan yazar Aksu bir çok açıdan Erzurum’u kendi penceresinden değerlendirdi. Uzun yıllar Erzurum’da görevi nedeniyle bulunduğunu dile getiren Aksu, bu şehrin dualı sokaklarında nefes alma fırsatı bulduğunu ve aynı zamanda Erzurum’un köklü tarihinden ve kültüründen bağrında yetiştirdiği edebi kişiliklerden de beslendiğine ifadelerinde yer verdi.

Erzurum’u, Doğunun Kalesi ve Anadolu güvenliğinin ebediyetinde sancağın güvencesi şeklinde tasvir eden Şair Aksu “Ecdadımızın hatıraları bizlere bıraktıkları dualarıdır.” Çağdaşlaşma tırmanışı adı altında tek merkezli güç tarafından değerlerden uzak yaşama sürüklenen nesle, Erzurum’un tanımı Gözetleme Kulesi üzerinden mesaj verdi.

Aksu sözlerine söyle devam etti; “Ecdadımız bıraktıkları eserleriyle dualarını her şükrümüzde tekrarlamaktadır. Değerlere sadıklık bizleri hasreti çekilen ötelere vaktin akışını nakşını belirleyen zikirle safını belirgin kılmaktadır.”

Erzurum Sevdalısı olan ve yapmış olduğu şiir dinletileriyle memleketi Kahramanmaraş ile “Şair Kardeş Kent” olması yolunda sesini yüksek perdeden çıkaran ŞairYazar Mehmet Aksu, Erzurum’un dünden bu güne taşımış olduğu has duruşunun korunması ve ebede denk taşıması için bu yaşam döneminde Erzurum’un ad tanımı ile beyinlerde oluşturulacak meşale ile yol güzergahı aydınlık tutulmalı” dediği sözünün devamında;

“ Ülkemizi içten ve dıştan kuşatma amacı taşıyanların değerlerimizin üzerini tozpembe görünümde, maskeleri değişse de amaçları aynı olan virüs albenili tuzaklarla saldırılarını artırarak sürdürmektedir. Gün gün silahla saldıranlarla, bugün aynı safta görünüp çukura itenin zikri aynı. Uyanık olmak için uzun menzilleri görmek gerekir. Emin ellerin tarifiyle gidilecek istikamet huzur değerini korur.” Kem göze topu tüfeği menzilinde ateşlemekle kırmızı çizgimize kem gözün gölgesi bile ulaşamaz.” dedi.

Şair Yazar Mehmet AKSU’nun Erzurum’u tanımladığı “Doğunun Kalesi Gözetleme Kulesi Erzurum” başlıklı yazısı Erzurum Sevdası dergisi 25. sayısında yer aldı. Yazısını okumanın kazanımı insanlık duruşu, devlet şuuru istikametinde kazanç sayılacağına sözlerinde yer verdi.

