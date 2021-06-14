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Vali Memiş: “Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yılı kutlu olsun”

İHA

Vali Memiş: “Jandarma teşkilatımızın 182. kuruluş yılı kutlu olsun”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“14 Haziran 1839 tarihi Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü olarak kabul edilmiştir. Türk Jandarma Teşkilatı, vatanına, milletine ve bayrağına duyduğu bu sonsuz aşkla, bugün 182. Yaş gününü kutlamaktadır. Teşkilat büyüklüğü, sorumluluk sahasının genişliği ve elde ettiği başarılarıyla, dünyadaki emsalleri arasında gerçekten önde gelen bir teşkilat olan Jandarma Genel Komutanlığımız, sadece mazisiyle övünen değil, aynı zamanda stratejisi ve geleceğe dönük ciddi yatırımlarıyla da çağın ötesini hedefleyen bir karakter ortaya koymaktadır. Gerek Bakanlığımız, gerekse ülke genelinde ortaya koyduğumuz yeni güvenlik konsepti kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığımız bünyesinde de ciddi bir yenilenme ve kapasite artışı yaşanmış olup, yüksek teknoloji kullanımına ağırlık veren, beşeri ve teknik kapasiteyi arttırmayı hedefleyen pek çok adım atılmıştır. Terörle mücadelede yaz kış demeden operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olan ve bu gücünü saha sonuçlarına yansıtan Jandarma Genel Komutanlığı, asayiş, trafik, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi sorumluluk üstlendiği gibi diğer alanlarda da hem mevcut teknolojileri kullanarak, hem de doğrudan yazılım ve proje üreterek, suçla mücadelede yüksek teknolojiyi etkin şekilde kullanmaktadır. Tüm dünyayı etkileyen salgın sürecinde Jandarmamız, dikimevlerinde maske üretmiş, Vefa Destek Grupları çalışmalarında; market alışverişine gitmiş, tarla sürmüş, hatta kışlık odununu kırmaya kadar vatandaşımızın her talebini yerine getirerek, sürecin yönetimine katkı sağlamıştır. Bunları yaparken de asli görevlerinde en küçük bir ihmale meydan vermeyerek bu pandemi yönetiminde büyük katkılar sağlamıştır.
Güzel yurdun güvenliği emanettir bizlere
Jandarma'dır ulaştıran adaleti her yere
Haksızlıkla savaşırız, kötülüğü boğarız
En karanlık köşelerde güneş gibi doğarız
Yüce dağlar önümüzde sıra sıra uzanır
En sarp kaya, coşkun ırmak bizi yakından tanır
Türk'ündür bu gürleyen ses, bu şahlanan fırtına
Korkusuz bir ordu kattı Jandarma bu vatana
Alnımızda parıldayan şeref ve şan arması
Kahramanlar kahramanı yılmaz Türk Jandarması
Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin hizmetinde bu mukaddes görevi icra eden Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyor, bu köklü ve onurlu teşkilatta görevi başındaki tüm jandarmalarımızı tebrik ediyor; bu güzel üniforma içinde şehit düşmüş, gazi olmuş, bu ülke için emek vermiş tüm vatan evlatlarını rahmet ve şükranla anıyorum.”

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