

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da vitesi boşalan kamyonet, tatlıcıya girdi. İş yerine büyük hasar veren araç, vinçle çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Yakutiye ilçesi Adnan Menderes Caddesi´nde meydana

geldi. Sürücüsünün yolun sağına park ettiği 25 FB 780 plakalı kamyonetin iddiaya göre bir süre sonra vitesi boşaldı. Yolun dik oluşu nedeniyle hızı artan kamyonet, kaldırımı aşıp sağdaki, Hanifi Canpolat'a ait tatlıcı dükkanına girdi. Olay sırasında iş yerinde kimse bulunmazken, hasara yol açan kamyoneti çıkarmak için adrese vinç operatörü çağrıldı. Yarısı kaldırımda bir bölümü de dükkanın içinde kalan kamyonet, vinçle uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı. Hanifi Canpolat, "Evden henüz çıkmamıştım. Arkadaşlar iş yerine aracın girdiğini söyleyince hemen geldim. Yaklaşık 20 bin TL´lik hasarımız var. Gelen mala gelsin, o saatlerde burada birçok insan da bulunabilirdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2021-06-14 13:01:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.