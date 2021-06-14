Erzurum’da feci kaza, ışık ihlali yapan otomobil tırın altına girdi

Erzurum Ilıca yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesi’nde sürücüsünün ışık ihlali yaptığı otomobil tırın altına girdi. Feci kazada sürücü hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, saat 13.30 sıralarında Ilıca yolu üzeri Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Musa A. yönetimindeki 25 GB 954 plakalı otomobil kırmızı ışıkta duramayarak karşı yoldan gelen 25 AAE 152 plakalı tırın altına girdi. Kazada sürücü Musa A. hafif yaralandı. Yaralı 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza haberini alan Musa A.’nın yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.