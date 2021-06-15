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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'un kredi hacmi 18.8 milyona ulaştı

İHA

Erzurum'un kredi hacmi 18.8 milyona ulaştı

TBB 2021 Nisan dönemi Erzurum nakdi kredi iller dağılım sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da 14,8 milyar TL tutarında kamu bankası, 4,0 milyar TL tutarında özel banka, toplamda ise 18,8 milyar tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı 24,8 bin TL oldu. İl Nakdi kredi kullanım tutarı yüksekliği bakımından, Bölge illeri sıralamasında ilk sırayı aldı.
Erzurum Kişi Başına Düşen Kredi Tutarı
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) TBB 2021 Nisan dönemi Nakdi Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı verilerine göre İlde 2021 Nisan ayı ölçeğinde kişi başına düşen nakdi kredi tutarı kamu banka kredilerinde 19 bin 521 TL, Özel banka kredilerinde 5 bin 282 TL, toplam nakdi kredi de ise 24 bin 804 TL olarak hesaplandı.
Kamu Bankası Kredileri Ve Erzurum’un Payı
Nisan 2021 dönemi kaydında Erzurum’da 14,8, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde17,8, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 25,7, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 53,9 milyar TL tutarında kamu bankası nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında kamu bankası kredi kullanım tutarı payı yüzde 27,43 oldu.
Özel Banka Kredileri Ve Erzurum
Dönemde Erzurum’da 4,0, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 5,5, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 10,4, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 26,1 milyar TL tutarında özel banka nakdi kredi kullanımı kaydedildi. İlin Bölge toplamında özel banka kredi kullanım tutarı payı yüzde 15,29 olarak tespit edildi.
Bölgesel Toplam Kredi Verileri Ve Erzurum’un Payı
Nisan 2021 dönemi ölçeğinde Erzurum’da 18,8, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 23,4, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 36,2, Doğu Anadolu Bölgesinde ise 80,1 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. İlin Bölge toplamında nakdi kredi kullanım tutarı payı yüzde 23,46 olarak bildirildi.
Bölge İlleri Kredi Kullanım Tutarı Dağılımı
Nisan 2021 kaydında, Erzurum’da 18,8 milyar, Malatya’da 11,8 milyar, Van’da 10,6 milyar, Elazığ’da 10,0 milyar, Kars’ta 3,9 milyar, Ağrı’da 4,3 milyar, Erzincan’da 3,6 milyar, Bitlis’te 3,2 milyar, Muş’ta 2,8 milyar, Iğdır’da 2,7 milyar, Bingöl’de 2,2 milyar, Ardahan’da 1.7 milyar, Hakkari’de 2,5 milyar, Tunceli’de 1,5 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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