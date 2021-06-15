TARSİM’den Erzurum’a ziyaret

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TARSİM heyeti, Erzurum’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.



TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar’ı, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği Müdürü Mustafa Demir’i, Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Mahmut Şencan’ı, Türkiye Sigorta Bölge Sorumlusu Ender Kılbaş’ı ve Yakutiye Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım’ı makamlarında ziyaret ederek, bölgede tarım sigortalarının yaygınlaştırılmasına yönelik temaslarda bulundu. Programın devamında, Aşkale ilçesinin Kandilli Köyü’nde süt hayvancılığı yapan bir hayvancılık işletmesi ziyaret edilerek, sürdürülen faaliyetler hakkında bilgi alındı.

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